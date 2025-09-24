Мінфін розмістив ОВДП на 5,6 млрд грн та $204 млн
Міністерство фінансів 23 вересня розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 5,6 млрд гривень та 204 млн доларів.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Розміщено папери з терміном обігу 1,1 року на 1,5 млрд гривень під 16,35% річних, 1,7 року — на 2,5 млрд гривень під 17,10% річних та 3,2 року — на 1,6 млрд гривень під 17,8% річних.
Папери в доларах мають обіг 1,5 роки та дохідність 4,12% річних.
У серпні було мобілізовано 43,6 млрд гривень в еквіваленті, з початку року — 355,9 млрд гривень, а від початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн гривень.
Мінфін проводить аукціони щовівторка.
Номінал однієї облігації — 1 000 гривень, 1 000 доларів або 1 000 євро.
