Мінфін розмістив ОВДП на 5,6 млрд грн та $204 млн

Міністерство фінансів 23 вересня розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 5,6 млрд гривень та 204 млн доларів.

Про це йдеться у повідомленні Мінфіну

Розміщено папери з терміном обігу 1,1 року на 1,5 млрд гривень під 16,35% річних, 1,7 року — на 2,5 млрд гривень під 17,10% річних та 3,2 року — на 1,6 млрд гривень під 17,8% річних.

Папери в доларах мають обіг 1,5 роки та дохідність 4,12% річних.

У серпні було мобілізовано 43,6 млрд гривень в еквіваленті, з початку року — 355,9 млрд гривень, а від початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн гривень.

Мінфін проводить аукціони щовівторка.

Номінал однієї облігації — 1 000 гривень, 1 000 доларів або 1 000 євро.

