0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Мінфін розмістив ОВДП на 5,6 млрд грн та $204 млн

Казна та Політика
17
Мінфін розмістив ОВДП на 5,6 млрд грн та $204 млн
Мінфін розмістив ОВДП на 5,6 млрд грн та $204 млн
Міністерство фінансів 23 вересня розмістило облігацій внутрішньої державної позики на 5,6 млрд гривень та 204 млн доларів.
Про це йдеться у повідомленні Мінфіну.
Розміщено папери з терміном обігу 1,1 року на 1,5 млрд гривень під 16,35% річних, 1,7 року — на 2,5 млрд гривень під 17,10% річних та 3,2 року — на 1,6 млрд гривень під 17,8% річних.
Папери в доларах мають обіг 1,5 роки та дохідність 4,12% річних.
У серпні було мобілізовано 43,6 млрд гривень в еквіваленті, з початку року — 355,9 млрд гривень, а від початку повномасштабної війни — понад 1,8 трлн гривень.
Мінфін проводить аукціони щовівторка.
Номінал однієї облігації — 1 000 гривень, 1 000 доларів або 1 000 євро.
За матеріалами:
Finance.ua
Гроші
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems