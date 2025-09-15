Комісія на купівлю ОВДП в «Дії»: де можна придбати без додаткових платежів Сьогодні 14:33 — Особисті фінанси

Платіжний партнер «Дії» — «Укргазбанк», який тепер працює під брендом «Екобанк» — запровадив 0,2% комісії при купівлі ОВДП через державний застосунок. Які є альтернативи, тобто де можна придбати облігації без додаткових платежів, та коли зручніше користуватися все ж «Дією».

Про це розповів фінансовий експерт та засновник проєкту Wallet Pro Ігор Дишель, пише mc.today

«Укргазбанк» з 11 вересня запровадив комісію в розмірі 0,2% від суми кожного платежу при купівлі ОВДП у застосунку «Дія». Тобто не важливо, через якого брокера ви купуєте облігації. Не важливо, чи за власні, чи за кредитні кошти. Не важливо, карткою якого банку ви здійснюєте цю операцію. Починаючи з 11 вересня до суми оплати додаватиметься ця комісія", — розповів фахівець у новому відео

Він додав, що в службі підтримки «Дії» пояснюють, що сама платформа не отримує жодних додаткових надходжень — це комісія саме банку. За інформацією автора відео, «Дія» планує залучити й інші банки-партнери — можливо, що після цього комісія знову не стягуватиметься.

Найпопулярніші альтернативи

За словами експерта — це вебверсія «Приват24», мобільний застосунок Sense Bank або ж брокер ICU, хоча є і інші банки та брокери, через яких можна придбати облігації без додаткових платежів.

«0,2% - це невелика комісія. Якщо хтось купує незначну кількість ОВДП, то, мабуть, не буде бігти відкривати рахунок у якомусь банку чи в брокера, щоб купити облігації на 10 тис. грн. Бо в „Дії“ все ж таки можна купити ОВДП через різних брокерів і розрахуватися карткою будь-якого банку. „Дія“ в цьому випадку виступає таким собі агрегатором для купівлі ОВДП. А хтось цю комісію сприйматиме як плату за зручність та універсальність», — припустив Дишель.

Водночас коли йдеться про значні інвестиції, умовно, на 100 тис. грн, то є сенс розглянути інший банк чи брокера, тому що на такій сумі комісія сягне 200 грн.

До речі, Finance.ua в матеріалі відповідає: як правильно купити ОВДП, щоб не переплачувати банку зайві комісії? Як краще завести кошти, через які банки та як потім вивести кошти з банку.

