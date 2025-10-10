Захист енергетики та проходження опалювального сезону: внесок США Сьогодні 11:23 — Казна та Політика

Захист енергетики та проходження опалювального сезону: внесок США

Міністр енергетики України Світлана Гринчук провела змістовну розмову з Міністром енергетики США Крісом Райтом. Вони обговорили пріоритети співпраці США та України.

Про це йдеться в прессрелізі Міненерго.

«Сполучені Штати — серед наших надійних партнерів, які допомагають збільшувати резерв обладнання, необхідного для швидкого відновлення після обстрілів, а також посилювати фізичний захист нашої інфраструктури», — наголосила Світлана Гринчук.

Міністр розповіла Крісу Райту про ситуацію в енергетичному секторі та виклики внаслідок російських атак енергетичної інфраструктури напередодні опалювального сезону.

«Тактика ворога незмінна — знеструмити Україну. Росіяни продовжують бити по енергетиці. Захист інфраструктури, накопичення резервів обладнання та енергетичних ресурсів, зокрема, природного газу, залишається нашим пріоритетом у роботі з партнерами», — зауважила Світлана Гринчук.

Вона акцентувала, що Україна та США мають спільний пріоритет — заміщення російської нафти й газу на європейському ринку.

Очільники енергетичних відомств України та США також торкнулися теми розвитку ядерної енергетики.

