Нічна атака рф: ситуація в енергосистемі, наслідки

Уночі росія здійснила масовану атаку на Україну, використавши ударні безпілотники та ракети різних типів.

Генерація та споживання

Внаслідок російської масованої ракетно-дронової атаки на енергообʼєкти, знеструмлена значна кількість споживачів у м. Київ, Київській, Донецькій, Дніпропетровській, Чернігівській, Черкаській, Харківській, Сумській, Полтавській та Одеській областях.

Про це повідомляє Міннерго.

Енергетики вже приступили до оцінки наслідків і підготовки схеми заживлення споживачів!

Для стабілізації ситуації в енергосистемі у частині регіонів застосовані аварійні відключення електроенергії.

Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі.

Закликаємо споживачів раціонально використовувати електроенергію, це допомагає знизити навантаження на систему. написали в Міненерго.

Ситуація на ЗАЕС

Рівень води у ставку-охолоджувачі становить 13.23 м. Цього достатньо для забезпечення потреб станції.

Київ

Як повідомив мер столиці Віталій Кличко, на лівому березі міста повністю зникла електроенергія через пошкодження енергетичних об’єктів.

Внаслідок атаки в столиці були пошкоджені будинки, квартири, а також сталися пожежі, які наразі вже ліквідовано. Зокрема, наслідки зафіксовано у Печерському, Голосіївському, Деснянському та Подільському районах.

Під ударом опинилась енергетична інфраструктура.

Наразі в області знеструмлено близько 28 000 родин Броварського та Бориспільського районів.

Енергетики вже працюють над відновленням централізованого електропостачання.

Глава МЗС України Андрій Сибіга заявив: «Російські терористи завдали ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі, зокрема енергетичній, по всій Україні сотнями безпілотників та ракет. Я закликаю всіх партнерів рішуче реагувати», — заявив Сибіга.

За його словами, російський диктатор путін здійснив атаку 10 жовтня — у річницю першого масованого нападу на енергетичну інфраструктуру України у 2022 році.

«Це навмисна демонстрація того, що він не змінив своїх агресивних дій, терористичних методів та ультиматумів протягом трьох років, і він продовжує відкидати будь-які змістовні дипломатичні та мирні зусилля», додав глава МЗС.

Він також підкреслив, що Росія гірша за ХАМАС. Навіть ХАМАС погодився на припинення вогню та мирні зусилля. Навпаки, москва продовжує безглузду війну, яку вона розпочала — війну, яку вона не може і не виграє.

«Позбавлення людей енергії на тлі зниження осінніх температур рівносильне геноциду згідно зі статтею II © Конвенції про геноцид: створення нестерпних умов життя з метою знищення національної групи», — підкреслив Сибіга.

На думку політика, тиск на москву — це єдиний рецепт, який може спрацювати, але він має бути сильним і консолідованим. Мова про економічний тиск жорстких санкцій, військовий тиск посилення підтримки України та політичний тиск повної ізоляції.

«путін має відчувати, що ціна продовження війни перевищує ціну її зупинення. Він має відчувати, що продовження цієї війни ставить під загрозу його режим», — додав глава МЗС.

