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Україна імпортувала товарів на $75 млрд: що купували найбільше

Казна та Політика
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Імпорт-експорт
Імпорт-експорт
У січні-вересні 2026 року Україна імпортувала товарів на понад $75,1 млрд, тоді як експорт за цей період становив майже $29,6 млрд. Найбільше товарів надходило з Китаю, Польщі та Німеччини, а серед основних експортних напрямків були Польща, Туреччина та Німеччина.
Про це повідомляє Державна митна служба України.

Що Україна імпортувала та експортувала

Із загального обсягу імпорту $52,8 млрд припало на товари, що підлягали оподаткуванню. Це 70% від усіх ввезених товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту становило $0,62.
Найбільше товарів Україна імпортувала з таких країн:
  • Китай — майже $22,6 млрд;
  • Польща — понад $7,1 млрд;
  • Німеччина — понад $4,9 млрд.
Основними напрямками українського експорту стали:
  • Польща — майже $3,7 млрд;
  • Туреччина — понад $2,2 млрд;
  • Німеччина — майже $2,1 млрд.
Україна імпортувала товарів на $75 млрд: що купували найбільше
Понад 73% загального обсягу імпорту припало на три категорії товарів:
  • машини, устаткування та транспорт — майже $34,4 млрд. Під час митного оформлення до бюджету сплатили майже 191,5 млрд грн, або близько 29% усіх митних платежів;
  • паливно-енергетичні товари — понад $10,8 млрд. Вони забезпечили понад 224,9 млрд грн надходжень, або майже 34% митних платежів;
  • продукція хімічної промисловості — понад $10 млрд. Її митне оформлення принесло майже 83 млрд грн, або близько 13% надходжень митних платежів.
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Найбільшу частку українського експорту становили продовольчі товари — майже $17 млрд. Також за кордон продали металів і виробів із них майже на $2,9 млрд, а машин, устаткування та транспорту — приблизно на $2,7 млрд.
За дев’ять місяців 2026 року під час митного оформлення експорту товарів, на які встановлено вивізне мито, до бюджету надійшло майже 1,5 млрд грн.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ІмпортЕкспорт
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