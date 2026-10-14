Україна імпортувала товарів на $75 млрд: що купували найбільше

У січні-вересні 2026 року Україна імпортувала товарів на понад $75,1 млрд, тоді як експорт за цей період становив майже $29,6 млрд. Найбільше товарів надходило з Китаю, Польщі та Німеччини, а серед основних експортних напрямків були Польща, Туреччина та Німеччина.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

Що Україна імпортувала та експортувала

Із загального обсягу імпорту $52,8 млрд припало на товари, що підлягали оподаткуванню. Це 70% від усіх ввезених товарів. Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту становило $0,62.

Найбільше товарів Україна імпортувала з таких країн:

Китай — майже $22,6 млрд;

Польща — понад $7,1 млрд;

Німеччина — понад $4,9 млрд.

Основними напрямками українського експорту стали:

Польща — майже $3,7 млрд;

Туреччина — понад $2,2 млрд;

Німеччина — майже $2,1 млрд.

Понад 73% загального обсягу імпорту припало на три категорії товарів:

машини, устаткування та транспорт — майже $34,4 млрд. Під час митного оформлення до бюджету сплатили майже 191,5 млрд грн, або близько 29% усіх митних платежів;

паливно-енергетичні товари — понад $10,8 млрд. Вони забезпечили понад 224,9 млрд грн надходжень, або майже 34% митних платежів;

продукція хімічної промисловості — понад $10 млрд. Її митне оформлення принесло майже 83 млрд грн, або близько 13% надходжень митних платежів.

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Найбільшу частку українського експорту становили продовольчі товари — майже $17 млрд. Також за кордон продали металів і виробів із них майже на $2,9 млрд, а машин, устаткування та транспорту — приблизно на $2,7 млрд.