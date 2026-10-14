Україна імпортувала товарів на $75 млрд: що купували найбільше
Що Україна імпортувала та експортувала
- Китай — майже $22,6 млрд;
- Польща — понад $7,1 млрд;
- Німеччина — понад $4,9 млрд.
- Польща — майже $3,7 млрд;
- Туреччина — понад $2,2 млрд;
- Німеччина — майже $2,1 млрд.
- машини, устаткування та транспорт — майже $34,4 млрд. Під час митного оформлення до бюджету сплатили майже 191,5 млрд грн, або близько 29% усіх митних платежів;
- паливно-енергетичні товари — понад $10,8 млрд. Вони забезпечили понад 224,9 млрд грн надходжень, або майже 34% митних платежів;
- продукція хімічної промисловості — понад $10 млрд. Її митне оформлення принесло майже 83 млрд грн, або близько 13% надходжень митних платежів.
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