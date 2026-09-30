0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Бізнес просить спростити маркування імпортних товарів

23
Додайте Finance.ua до вибраних джерел Google
Маркування товару
Маркування товару
Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд тимчасово спростити вимоги до маркування імпортованої нехарчової продукції на період дії воєнного стану.
Про це йдеться у заяві асоціації.
Там пояснюють, що через регулярні атаки на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру компанії не завжди можуть виконати окремі вимоги до маркування товарів.

У чому проблема

Внаслідок ракетних та безпілотних атак пошкоджуються або знищуються склади, розподільчі центри, товарні запаси та обладнання. Через це бізнес переносить операційну діяльність на тимчасові майданчики, де може не бути необхідного обладнання та персоналу для стікерування кожної одиниці продукції.
ЄБА зазначає, що подібні труднощі вже виникали у 2022 році. Тоді через бойові дії та руйнування логістичних ланцюгів запровадили тимчасові спрощення для безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів.
Спеціальний механізм має припинити дію з 1 жовтня 2026 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 980. Водночас, за позицією Асоціації, обставини, через які свого часу запровадили спрощення, залишаються актуальними.
Читайте також

Які спрощення пропонує ЄБА

ЄБА пропонує на період воєнного стану:
  • дозволити тимчасово вводити в обіг імпортовану продукцію з маркуванням іншою мовою, крім мови держави-агресора, якщо через воєнні дії компанія не може нанести інформацію українською;
  • надавати обов’язкову інформацію українською альтернативними способами — у місці продажу, через QR-код, електронний цінник, інформаційний термінал, вебсайт або мобільний застосунок;
  • дозволити реалізацію такої продукції до завершення її мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання;
  • встановити окремі правила державного ринкового нагляду та контролю на час воєнного стану;
  • передбачити спрощення для екстреного ввезення дієтичних добавок, медичних виробів та окремих категорій продукції, якщо імпортер втратив складські потужності через воєнні дії.
В Асоціації зазначають, що раніше уряд продовжив дію відповідного механізму до 1 квітня для харчової продукції. Водночас ЄБА закликає застосувати аналогічний підхід і до нехарчових товарів.
За позицією Асоціації, це має допомогти зменшити ризики перебоїв із постачанням, уникнути списання частини товарів та додаткових фінансових втрат компаній.
Відповідне звернення ЄБА направила Прем’єр-міністру України, міністру економіки України, міністру охорони здоров’я України, голові Держпродспоживслужби та голові Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
БізнесІмпорт
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2026 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems