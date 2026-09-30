Бізнес просить спростити маркування імпортних товарів

Європейська Бізнес Асоціація закликає уряд тимчасово спростити вимоги до маркування імпортованої нехарчової продукції на період дії воєнного стану.

Про це йдеться у заяві асоціації.

Там пояснюють, що через регулярні атаки на виробничу, складську та логістичну інфраструктуру компанії не завжди можуть виконати окремі вимоги до маркування товарів.

У чому проблема

Внаслідок ракетних та безпілотних атак пошкоджуються або знищуються склади, розподільчі центри, товарні запаси та обладнання. Через це бізнес переносить операційну діяльність на тимчасові майданчики, де може не бути необхідного обладнання та персоналу для стікерування кожної одиниці продукції.

ЄБА зазначає, що подібні труднощі вже виникали у 2022 році. Тоді через бойові дії та руйнування логістичних ланцюгів запровадили тимчасові спрощення для безперебійного постачання імпортованих харчових продуктів і кормів.

Спеціальний механізм має припинити дію з 1 жовтня 2026 року відповідно до постанови Кабінету Міністрів № 980. Водночас, за позицією Асоціації, обставини, через які свого часу запровадили спрощення, залишаються актуальними.

Читайте також Година простою бізнесу через обстріли коштує економіці України близько 2 млрд грн

Які спрощення пропонує ЄБА

ЄБА пропонує на період воєнного стану:

дозволити тимчасово вводити в обіг імпортовану продукцію з маркуванням іншою мовою, крім мови держави-агресора, якщо через воєнні дії компанія не може нанести інформацію українською;

надавати обов’язкову інформацію українською альтернативними способами — у місці продажу, через QR-код, електронний цінник, інформаційний термінал, вебсайт або мобільний застосунок;

дозволити реалізацію такої продукції до завершення її мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання;

встановити окремі правила державного ринкового нагляду та контролю на час воєнного стану;

передбачити спрощення для екстреного ввезення дієтичних добавок, медичних виробів та окремих категорій продукції, якщо імпортер втратив складські потужності через воєнні дії.

В Асоціації зазначають, що раніше уряд продовжив дію відповідного механізму до 1 квітня для харчової продукції. Водночас ЄБА закликає застосувати аналогічний підхід і до нехарчових товарів.

За позицією Асоціації, це має допомогти зменшити ризики перебоїв із постачанням, уникнути списання частини товарів та додаткових фінансових втрат компаній.