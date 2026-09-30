Бізнес просить спростити маркування імпортних товарів
У чому проблема
Які спрощення пропонує ЄБА
- дозволити тимчасово вводити в обіг імпортовану продукцію з маркуванням іншою мовою, крім мови держави-агресора, якщо через воєнні дії компанія не може нанести інформацію українською;
- надавати обов’язкову інформацію українською альтернативними способами — у місці продажу, через QR-код, електронний цінник, інформаційний термінал, вебсайт або мобільний застосунок;
- дозволити реалізацію такої продукції до завершення її мінімального терміну придатності або граничного терміну споживання;
- встановити окремі правила державного ринкового нагляду та контролю на час воєнного стану;
- передбачити спрощення для екстреного ввезення дієтичних добавок, медичних виробів та окремих категорій продукції, якщо імпортер втратив складські потужності через воєнні дії.
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