День фінансів: відключення світла за борги, нові тарифи «Київстару», обсяг тіньової економіки

Середа, 30 вересня. До ринку праці в Україні планують залучити щонайменше 2 млн людей, «Київстар» підвищує вартість тарифів з 8 жовтня, а Міжнародний Реєстр збитків відкрив для подання заяв усі категорії.

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Відключення світла за борги

У НКРЕКП роз’яснили , що змінюється в порядку відключення та відновлення електропостачання. Одна з ключових змін — встановлення порогу заборгованості, за якого побутовий споживач не відшкодовуватиме витрати на відключення за борг та подальше відновлення електропостачання. Якщо на момент оформлення попередження заборгованість за спожиту електроенергію була меншою за половину прожиткового мінімуму для працездатних осіб — наразі це 1664 грн — витрати на відключення та підключення на споживача не покладаються.

Тарифи Київстару та Укрпошти

Із 8 жовтня 2026 року «Київстар» змінить вартість деяких тарифів для частини абонентів. У компанії зазначають, що дорожчають пальне, обладнання та інші ресурси, необхідні для забезпечення якісного зв’язку.

Зі свого боку в Укрпошті заявили , що не переглядатимуть тарифи на доставку до кінця 2026 року. Рішення ухвалили напередодні четвертого кварталу — періоду, на який припадають найбільші продажі в електронній комерції.

Відпочинок у Європі

Європа восени може обійтися дешевше, ніж здається. У вересні закінчується літній сезон, у жовтні туристів стає менше, а разом із ними в багатьох містах знижуються ціни на житло. Звісно, 100 євро на день не вистачить на готель із басейном у центрі Парижа та вечерю в ресторані з видом на Ейфелеву вежу. Та якщо обирати не найдорожчі міста, бронювати житло заздалегідь і оминати елітні ресторани, у цей бюджет можна вкластися.

Finance.ua зібрав сім європейських напрямків, де восени 2026 року за ощадливого підходу цілком реально вкластися у 100 євро на день:

Міжнародний Реєстр збитків

Міжнародний Реєстр збитків відкрив для подання заяв усі 43 категорії щодо компенсації збитків, втрат або шкоди, завданих міжнародно-протиправними діями росії в Україні або проти України. Відтепер заяви можна подавати в усіх категоріях, передбачених мандатом Реєстру: 21 категорії для фізичних осіб, 11 категоріях для юридичних осіб та 11 категоріях для держави Україна.

Борг України

Станом на 31 серпня 2026 року державний борг України та борг, гарантований державою, становили 9,6 трлн грн. За вісім місяців загальний обсяг цих зобов’язань збільшився на 560,21 млрд грн, водночас частка гарантованого державою боргу скоротилася до 2,68%.

Як пише Bloomberg з посиланням на оцінку Міжнародного валютного фонду, Україна може зіткнутися з дефіцитом фінансування обсягом до $54 млрд до 2029 року.

Прем’єр-міністр України Сергій Корецький заявив , що Україна веде переговори з міжнародними партнерами щодо залучення $20 млрд для покриття дефіциту оборонного бюджету у 2026 році. Ще $29,5 млрд міжнародного фінансування Україна ризикує недоотримати, якщо Верховна Рада та Кабінет міністрів не виконають узяті на себе зобов’язання.

За його словами, від цих грошей залежить спроможність України вести активні бойові дії зокрема і в першому кварталі 2027 року.

Плани Мінекономіки на 2027 рік

У 2027 році Україна планує зосередитися на залученні нових інвестицій та підготовці масштабних проєктів відбудови. У Міністерстві економіки зазначили , що нині основним драйвером зростання ВВП залишається споживання, водночас зростає торговельний дефіцит. Значна частина міжнародної допомоги спрямовується саме на споживання, а не на розвиток виробництва. Це стримує економічне зростання та робить таку модель менш стійкою.

Українці поза ринком праці

Майже 7 млн українців перебувають поза ринком праці, тоді як три з чотирьох українських компаній повідомляють про дефіцит працівників. Щоб скоротити цей розрив, в Україні планують до 2030 року залучити до ринку праці щонайменше 2 млн людей. Серед ключових програм: «Досвід має значення», «Поєднувати та зростати», «Це моя справа», «Молодіжна гарантія».

У Міністерстві оборони також нагадали , що за порушення правил ведення військового обліку для посадових осіб передбачені штрафи від 34 000 до 59 500 грн.

Обсяг тіньової економіки

Голова податкового комітету Данило Гетманцев заявив , що детінізація українського бізнесу могла б забезпечити державному бюджету понад 1 трлн грн додаткових надходжень у 2026 році. У 2027 році ця сума може бути ще більшою. Водночас цьогорічні надходження від заходів із детінізації скоротяться на $1 млрд порівняно з попереднім роком.

Нові правила винагороди працівників банків

Національний банк України затвердив зміни до двох нормативно-правових актів, які регулюють політику винагороди в банках та порядок оприлюднення пруденційної інформації. Зміни мають наблизити банківське регулювання до вимог законодавства ЄС, надати банкам більше гнучкості у питаннях винагороди ключових працівників, зменшити операційне навантаження та посилити прозорість банківського сектору.

Виплати для ВПО

Внутрішньо переміщені особи можуть раптово виявити, що грошова допомога більше не надходить на картку. Якщо виплата не надійшла у звичний строк у межах одного місяця, це ще не означає її остаточне припинення — затримка може бути пов’язана з опрацюванням інформації або процедурними моментами. Якщо ж виплати немає довше, слід звернутися до ПФУ для з’ясування причин.