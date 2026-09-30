Міжнародний Реєстр збитків відкрив усі 43 категорії заяв про компенсацію

Міжнародний Реєстр збитків (RD4U) відкрив для подання заяв усі 43 категорії щодо компенсації збитків, втрат або шкоди, завданих міжнародно-протиправними діями росії в Україні або проти України з 24 лютого 2022 року.

Про це повідомляється на сайті Реєстру збитків.

Це завершило поетапний запуск системи подання заяв, який розпочався 2 квітня 2024 року. Відтепер заяви можна подавати в усіх категоріях, передбачених мандатом Реєстру: 21 категорії для фізичних осіб, 11 категоріях для юридичних осіб та 11 категоріях для держави Україна.

Відкриття всіх категорій також є важливою передумовою для передачі напрацьованого Реєстром масиву заяв майбутній міжнародній Компенсаційній комісії для України.

Читайте також Реєстр збитків відкрив три нові категорії для заяв від бізнесу

«Відкриття всіх категорій означає, що кожен вид шкоди, передбачений мандатом Реєстру — від особистих втрат і зруйнованого житла до збитків бізнесу, держави та довкілля — тепер має визначений шлях до міжнародного компенсаційного механізму. Це принциповий момент: кожна належно зафіксована втрата наближає юридичну відповідальність росії та майбутню компенсацію постраждалим. Реєстр створив повну архітектуру подання заяв. Тепер міжнародна спільнота має так само рішуче завершити формування Компенсаційної комісії та Компенсаційного фонду, щоб зафіксовані права перетворилися на рішення і виплати», — сказав Маркіян Ключковський, Виконавчий директор Міжнародного Реєстру збитків для України.

Скільки заяв уже отримав Реєстр

Реєстр вже отримав 195 000 заяв. Понад 65 000 із них внесено до Реєстру, опрацювання решти заяв триває.

Відкриті категорії охоплюють широкий спектр наслідків російської агресії. Серед них — смерть і зникнення безвісти близьких, тілесні ушкодження, катування, сексуальне насильство, вимушене переміщення, втрату житла, роботи та приватного підприємництва, пошкодження майна й інфраструктури, економічні втрати бізнесу, шкоду культурній спадщині та довкіллю, гуманітарні витрати держави та інші види збитків.

Які категорії відкрили останніми

Останніми для подання відкрили три категорії заяв від держави Україна:

B1.6 — «Інші втрати майна»;

B3.1 — «Екологічна шкода»;

B3.2 — «Розкрадання та/або привласнення природних ресурсів».

Заяви за цими категоріями можуть подавати держава Україна, її центральні, регіональні та місцеві органи влади, а також державні й комунальні установи та організації.