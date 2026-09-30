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$5 млрд інвестицій і $40 млрд проєктів відбудови: плани Мінекономіки на 2027 рік

Казна та Політика
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Збільшення інвестицій - перший пріоритет Мінекономіки на 2027 рік
Збільшення інвестицій - перший пріоритет Мінекономіки на 2027 рік
У 2027 році Україна планує зосередитися на залученні нових інвестицій та підготовці масштабних проєктів відбудови. У Міністерстві економіки та довкілля визначили ці два напрями ключовими пріоритетами роботи на наступний рік.
За словами міністра економіки та довкілля України Олександра Кравченка, нині основним драйвером зростання ВВП залишається споживання, водночас зростає торговельний дефіцит. Значна частина міжнародної допомоги спрямовується саме на споживання, а не на розвиток виробництва. Це стримує економічне зростання та робить таку модель менш стійкою.

Пріоритет № 1 — інвестиції

Першим пріоритетом Міністерство визначило нарощування інвестицій. Для цього планують створювати умови для внутрішніх і зовнішніх інвесторів через комплексну систему de-risking — зниження та розподілу інвестиційних ризиків.
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«Ключова прогалина — страхування воєнних ризиків. Необхідний комплексний механізм, який зробить інвестиції в Україну прийнятними для приватного капіталу. Орієнтир на наступний рік — близько $5 млрд прямих іноземних інвестицій (FDI)», — зазначив Кравченко.
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Серед умов, які мають допомогти перетворити інтерес до України на реальні інвестиції, міністр назвав приклади іноземних компаній, які продовжують працювати та інвестувати в Україні, розвиток індустріальних парків і механізму підтримки проєктів зі значними інвестиціями.
Також Міністерство веде діалог із міжнародними партнерами щодо можливості компенсації капітальних інвестицій через податки. Важливим сигналом для іноземних інвесторів залишаються й інвестиції українського бізнесу.

Портфель проєктів відбудови на $40 млрд

Другим пріоритетом є формування портфеля проєктів відбудови. За словами Кравченка, потенціал інвестицій у відновлення України становить сотні мільярдів доларів.
Тому вже зараз необхідно готувати якісні проєкти, які будуть готові до залучення фінансування. Орієнтир Міністерства на 2027 рік — сформувати портфель таких проєктів загальним обсягом близько $40 млрд.
Паралельно міністерство працює над дерегуляцією та скороченням бюрократичного навантаження. Уже ухвалено новий закон про державний нагляд.
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Із 1 353 переглянутих регуляторних інструментів понад 350 скасували. Наступними кроками мають стати скасування ще 58 дозволів, запровадження єДозволу з вичерпним переліком дозвільних документів та заміна ще 147 дозволів деклараціями.
Раніше ми повідомляли, що українському бізнесу розширили можливості державної підтримки на тлі воєнних ризиків. Йдеться про компенсацію збитків, страхових премій та пільгове кредитування для відбудови критичної й виробничої інфраструктури, пошкодженої внаслідок російської збройної агресії.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ЕкономікаУкраїна
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