Завершення повномасштабної війни може стати серйозним викликом для української економіки, зокрема через скорочення або припинення міжнародної фінансової допомоги. Національний банк України вже готується до такого сценарію та розробляє альтернативні плани дій.

Про це розповів голова Національного банку України Андрій Пишний під час зустрічі у Київській школі державного управління, передає Кошт.

«Завершення повномасштабного вторгнення — це буде глобальний шок для української економіки. Глобальний шок! Ми про нього вже думаємо», — сказав він.

Як НБУ готується до завершення війни

Пишний пояснив, що Національний банк уже готується до цього сценарію і має низку альтернативних планів дій. До того часу структура економіки та характер викликів можуть змінитися, тож який з планів дій буде використано — невідомо.

«Я не знаю, якою буде структура економіки. Я не знаю, які будуть виклики, але я знаю, очевидно, що потік міжнародної фінансової допомоги зменшиться. Я знаю, що ті зміни, які ми сьогодні намагаємося провести через парламент, вони багато в чому спрямовані на те, щоб ми якнайкраще підготувалися до моменту, коли повномасштабна війна завершиться. Грошей буде менше. Це означає, що українська економіка повинна себе самофінансувати. Це означає, що ми повинні запропонувати людям, які знаходяться за межами України, не лише достатній рівень безпеки, але й робочі місця, відповідні програми», — пояснив Пишний.

За яких умов Україна зможе отримати «План Маршалла»

Окремо голова НБУ зупинився на можливості запровадження для України програми відновлення, яку порівнюють із «Планом Маршалла».

За словами Пишного, така програма може з’явитися лише за умови досягнення політичних домовленостей. Їхньою основою має стати довіра до спроможності України не лише зберігати стійкість під час війни, а й ефективно розвиватися після її завершення.

Для цього, за його словами, необхідні три умови:

Національний банк має залишатися інституційно стійким, незалежним і професійним;

уряд повинен мати довіру та підтримку українського парламенту;

український парламент має відповідати суспільному запиту.

Нагадаємо, раніше Finance.ua писав , що уряд ухвалив рішення про першочергове фінансування державних видатків на тлі складної ситуації з державними фінансами та затримки частини запланованої міжнародної допомоги. Насамперед кошти спрямовуватимуть на оборону, соціальні виплати та зарплати працівникам бюджетної сфери.