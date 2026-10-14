Уряд схвалив податкові правила ЄС для активів за кордоном

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт щодо імплементації правил оподаткування при переміщенні активів за межі України, загального правила протидії податковим зловживанням та правил усунення наслідків гібридних розбіжностей відповідно до статей 5, 6, 9, 9a, 9b Директиви Ради (ЄС) 2016/1164 про протидію практикам ухилення від сплати податків (Anti-Tax Avoidance Directive, ATAD).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Разом із проєктом Закону України щодо імплементації статті 4 цієї Директиви пакет законодавчих змін посилить систему протидії практикам ухилення від сплати податків відповідно до стандартів ЄС.

Законопроєкт розробили на виконання Плану заходів із реалізації рекомендацій Європейської комісії, викладених у Звіті про прогрес України в межах Пакета розширення ЄС за 2024 рік, а також Національної стратегії доходів до 2030 року.

Мета нових правил — захистити систему оподаткування прибутку підприємств від ухилення від сплати податків та уникнення оподаткування. Такі практики можуть призводити до розмивання податкової бази й переміщення прибутку до країн із нижчими податковими ставками.

Які податкові правила пропонують запровадити

Законопроєкт передбачає запровадження:

механізму оподаткування приросту вартості активів, який виник в Україні та може залишитися неоподаткованим унаслідок переміщення таких активів за межі України (у міжнародній практиці цей механізм відомий як «податок на вихід», Exit Tax);

загального правила протидії податковим зловживанням (General Anti-Abuse Rule — GAAR), спрямованого на нейтралізацію податкових наслідків операцій або сукупності операцій, які, незважаючи на формальну відповідність законодавству, здійснюються за відсутності обґрунтованих комерційних причин з метою отримання податкової вигоди, що суперечить меті відповідних положень Податкового кодексу України;

механізму нейтралізації податкових наслідків гібридних розбіжностей, які виникають внаслідок відмінностей у податковому трактуванні фінансових інструментів, операцій або суб’єктів у різних податкових юрисдикціях та можуть призводити, зокрема, до подвійного врахування витрат або до врахування витрат без відповідного включення доходу до бази оподаткування (простіше кажучи — коли та сама операція по-різному враховується для податкових цілей у двох країнах).

Що зміниться

Діятимуть правила оподаткування переміщення активів за межі України.

Якщо внаслідок переміщення активів за межі України (зокрема, передачі активів постійному представництву за кордоном, зміни податкової резиденції, припинення діяльності постійного представництва нерезидента в Україні) Україна втрачає право на їх оподаткування, платник податку на прибуток підприємств збільшуватиме фінансовий результат до оподаткування (бухгалтерський прибуток або збиток, який коригується для розрахунку податку на прибуток) на приріст вартості таких активів — різницю між їх ринковою вартістю та вартістю для цілей оподаткування.

Діятиме загальне правило протидії податковим зловживанням. Операція, основною ціллю або однією з основних цілей якої є отримання податкової вигоди всупереч меті відповідних положень Податкового кодексу України і яка не має обґрунтованих комерційних причин, не враховуватиметься в частині, в якій вона є податковим зловживанням; податкові зобов’язання визначатимуться з урахуванням фактичного змісту відносин сторін.

Діятимуть правила усунення наслідків гібридних розбіжностей, зокрема у випадках, коли гібридна розбіжність призводить до подвійного врахування витрат або до врахування витрат без визнання доходів (прибутків), а також правила усунення наслідків зворотних гібридних розбіжностей і розбіжностей податкової резиденції (коли платник податку є резидентом для цілей оподаткування як в Україні, так і в іншій юрисдикції).

Запобіжники для платників податків

Оподаткування при переміщенні активів поширюватиметься на платників податку на прибуток підприємств, у тому числі на нерезидентів, які діють в Україні через постійні представництва.

Правило не застосовуватиметься до тимчасового (до 12 місяців) переміщення активів у межах операцій фінансування з цінними паперами, застави, забезпечення пруденційних вимог до капіталу або управління ліквідністю, до переміщення активів між платником податку та його дочірнім підприємством, а також у випадках, коли Україна не втрачає права на оподаткування. Повторне оподаткування однієї і тієї самої суми приросту вартості не допускається.

Обов’язок доведення податкового зловживання покладатиметься на контролюючий орган

Перевірка наявності податкового зловживання у діях платника податку може бути призначена лише за висновком спеціально створеної Комісії з питань застосування загального правила протидії податковим зловживанням.

До видачі наказу про таку перевірку платнику податку надсилатимуть окреме повідомлення, після одержання якого платник податку може надати пояснення та подати уточнюючі розрахунки.

Заперечення до акта перевірки також розглядатиме зазначена Комісія, але в іншому складі, а до розгляду на вимогу платника податку залучатимуться представники Мінфіну та експерти, визначені платником (не більше двох).

Коли запрацюють нові правила

Після ухвалення Верховною Радою закон набере чинності наступного дня після його опублікування. Водночас нові положення почнуть застосовуватися з 1 січня 2028 року.

За інформацією Міністерства фінансів, реалізація законодавчих змін не потребуватиме додаткових видатків із державного бюджету. Вплив на бюджетні надходження в поточному бюджетному періоді не очікується.