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Рада ухвалила закон про оцінку майна: що зміниться

Казна та Політика
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Нові правила оцінки майна
Нові правила оцінки майна
Верховна Рада ухвалила в цілому закон про оцінку майна. За законопроєкт № 13435 проголосували 272 народні депутати. Документ передбачає запровадження єдиних правил оцінювання відповідно до міжнародних стандартів, цифровізацію відповідних процедур і посилення державного контролю.
Про це пише Судово-юридична газета.
Зокрема, нерухомість і земельну ділянку під нею оцінюватимуть як єдиний об’єкт. Закон також встановлює обмеження для запобігання конфлікту інтересів під час оцінювання майна.
30 червня 2026 року парламент підтримав законопроєкт за основу, а під час підготовки документа до другого читання над ним працювала робоча група за участю представників парламенту, уряду та професійної спільноти.
Комітет Верховної Ради з питань економічного розвитку після перегляду свого рішення рекомендував парламенту прийняти законопроєкт у цілому. У Комітеті пояснювали, що текст додатково уточнювали в частині термінології та окремих норм, усували внутрішні суперечності й удосконалювали положення для їх практичного застосування.
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Які зауваження висловлювали до законопроєкту

Головне юридичне управління Апарату Верховної Ради виявило у підготовленому до другого читання законопроєкті низку проблемних положень.
Зокрема, йшлося про невизначеність із застосуванням міжнародних стандартів, роботою електронних реєстрів, відповідальністю оцінювачів та гарантіями для власників майна.

Застосування міжнародних стандартів оцінки

Одним із ключових питань було застосування Європейських стандартів оцінки (EVS) та Міжнародних стандартів оцінки (IVS). Проєкт передбачав їх використання в офіційному перекладі українською мовою, який має оприлюднювати Фонд державного майна.
Водночас юридичне управління звертало увагу на невизначеність строків початку їх застосування та правил переходу від старих стандартів до нових.

Робота електронних реєстрів

Окремі зауваження стосувалися електронних реєстрів. Законопроєкт передбачав створення Реєстру звітів та рецензій і Єдиного реєстру оцінювачів України, однак юристи вказували, що в документі недостатньо чітко визначені правила їх функціонування, склад реєстрових даних, захист персональної інформації та доступ до звітів про оцінку.

Механізм оскарження оцінки майна

Також виникали питання щодо оскарження оцінки власниками майна. У попередній редакції законопроєкту власник міг залучити іншого оцінювача для альтернативної оцінки, однак механізм рецензування такого звіту не давав йому гарантованої можливості самостійно звернутися до Фонду держмайна.
Юридичне управління пропонувало передбачити таке право безпосередньо або встановити обов’язок відповідного органу направляти альтернативний звіт на рецензування у визначений строк.
За матеріалами:
Finance.ua
Законопроєкти
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