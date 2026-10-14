З 2027 року в ЄС зміняться правила перевезення ручної поклажі

Пасажирам, які літають з бюджетними авіакомпаніями, часто доводиться враховувати вартість кожної одиниці багажу. Для короткої подорожі може вистачити невеликого рюкзака, але для тривалої відпустки його місткості нерідко замало. За більшу валізу, яку можна взяти в салон літака, багато перевізників стягують додаткову плату. Із 2027 року в Європейському Союзі почнуть діяти нові правила, покликані частково уніфікувати вимоги до ручної поклажі.

Про це пише Ausnews.

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Коли запрацюють нові правила ручної поклажі в ЄС

Пасажири зможуть безплатно брати на борт одну невелику особисту річ. Водночас єдиних для всього ЄС вимог до розмірів і ваги більших валіз, які перевозять у салоні, не встановлено. Тому авіакомпанії й надалі зможуть самостійно визначати умови їх перевезення.

Точну дату початку дії нових правил уже визначено. 2 жовтня 2026 року закон про перегляд прав пасажирів опублікували в Офіційному віснику Європейського Союзу. У Європейському парламенті підтвердили, що зміни, найімовірніше, набудуть чинності 23 жовтня 2027 року.

До цього часу діятимуть попередні умови: кожна авіакомпанія самостійно визначатиме правила перевезення багажу. Тому під час купівлі квитка варто перевіряти, яка саме ручна поклажа входить до обраного тарифу.

Яку ручну поклажу можна буде взяти безплатно

За новими правилами кожен пасажир зможе без додаткової плати взяти на борт одну особисту річ. Це може бути невелика сумка або рюкзак. Головна умова — річ має поміщатися під сидінням попереду. Її розміри не повинні перевищувати 40×30×15 см.

Для більших валіз, які перевозять у салоні літака, єдиних вимог до розмірів і ваги не передбачено. Тому можливість безплатно взяти таку валізу залежатиме від правил конкретної авіакомпанії та обраного тарифу.

Зміняться також вимоги до відображення вартості квитків. Авіакомпанії повинні будуть показувати ціну квитка разом із вартістю одного місця ручної поклажі ще до початку оформлення бронювання. Це дасть змогу пасажирам простіше порівнювати пропозиції різних перевізників.

Чому за велику ручну поклажу й надалі доведеться платити

Чинна система тарифів, за якої вартість перельоту складається з базової ціни та оплати додаткових послуг, збережеться. Авіакомпанії й надалі зможуть пропонувати різні тарифи, наприклад Basic, Light або Flex.

Залишаться й дешеві квитки, які не передбачають перевезення великої ручної поклажі. Пасажири зможуть самостійно обирати, скільки багажу їм потрібно для подорожі.

Додаткова плата може стягуватися також за перевезення багажу в багажному відсіку, вибір місця в салоні та інші послуги. Тому пасажирам, які купують найдешевші квитки, і надалі потрібно уважно перевіряти, що входить до вартості перельоту.

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Нові правила ЄС мають зробити умови перевезення багажу зрозумілішими, але не зобов’язуватимуть усі авіакомпанії безплатно перевозити в салоні будь-які валізи.

Для пасажирів головним і надалі буде перелік послуг, передбачених придбаним тарифом. До набуття чинності новими правилами, яке очікується в жовтні 2027 року, діятимуть нинішні умови авіакомпаній. Після цього можливість безплатно взяти рюкзак не означатиме, що більшу валізу також можна буде перевозити без додаткової плати.