Що означають статуси запису до сервісних центрів МВС
Які статуси може мати запис до сервісного центру МВС
- «Очікує активації». Запис сформовано, однак він ще не активований. Активація відбудеться у визначені дату та час, на які здійснено запис. Після цього запис стане доступним для виклику адміністратором сервісного центру МВС.
- «Очікує виклику». Запис активовано після настання дати та часу реєстрації. Виклик відбудеться до першого вільного адміністратора сервісного центру МВС, який надає відповідну послугу.
- «Обслуговується». Адміністратор сервісного центру МВС розпочав обслуговування за відповідним записом.
- «Відкладений до події». Обслуговування тимчасово призупинено адміністратором сервісного центру МВС через необхідність виконання або очікування додаткових дій. Наприклад, це може бути оплата послуги. Такий статус може зберігатися до завершення поточного робочого дня.
- «Видалено». Запис скасовано самим відвідувачем, адміністратором сервісного центру МВС у разі виявлення під час прийому обставин, що унеможливлюють надання послуги, або автоматично системою, якщо відвідувач не з’явився після виклику до робочого місця. Обслуговування за таким записом надалі не здійснюється.
- «Завершено». Запис опрацьовано та завершено в системі.
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