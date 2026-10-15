Що означають статуси запису до сервісних центрів МВС

Розуміння статусів допомагає відвідувачам краще орієнтуватися в процесі обслуговування

Записатися на послуги сервісних центрів МВС можна через сайт Головного сервісного центру МВС або мобільний застосунок «Е-запис». Після реєстрації користувач може відстежувати статус свого запису в системі.

Про це повідомляє Головний сервісний центр МВС.

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Які статуси може мати запис до сервісного центру МВС

Розуміння статусів допомагає відвідувачам краще орієнтуватися в процесі обслуговування та знати, на якому етапі перебуває їхній запис.

У ГСЦ МВС пояснили, що означає кожен статус і на якому етапі перебуває обслуговування:

«Очікує активації». Запис сформовано, однак він ще не активований. Активація відбудеться у визначені дату та час, на які здійснено запис. Після цього запис стане доступним для виклику адміністратором сервісного центру МВС.

Запис сформовано, однак він ще не активований. Активація відбудеться у визначені дату та час, на які здійснено запис. Після цього запис стане доступним для виклику адміністратором сервісного центру МВС. «Очікує виклику». Запис активовано після настання дати та часу реєстрації. Виклик відбудеться до першого вільного адміністратора сервісного центру МВС, який надає відповідну послугу.

Запис активовано після настання дати та часу реєстрації. Виклик відбудеться до першого вільного адміністратора сервісного центру МВС, який надає відповідну послугу. «Обслуговується». Адміністратор сервісного центру МВС розпочав обслуговування за відповідним записом.

Адміністратор сервісного центру МВС розпочав обслуговування за відповідним записом. «Відкладений до події». Обслуговування тимчасово призупинено адміністратором сервісного центру МВС через необхідність виконання або очікування додаткових дій. Наприклад, це може бути оплата послуги. Такий статус може зберігатися до завершення поточного робочого дня.

Обслуговування тимчасово призупинено адміністратором сервісного центру МВС через необхідність виконання або очікування додаткових дій. Наприклад, це може бути оплата послуги. Такий статус може зберігатися до завершення поточного робочого дня. «Видалено». Запис скасовано самим відвідувачем, адміністратором сервісного центру МВС у разі виявлення під час прийому обставин, що унеможливлюють надання послуги, або автоматично системою, якщо відвідувач не з’явився після виклику до робочого місця. Обслуговування за таким записом надалі не здійснюється.

Запис скасовано самим відвідувачем, адміністратором сервісного центру МВС у разі виявлення під час прийому обставин, що унеможливлюють надання послуги, або автоматично системою, якщо відвідувач не з’явився після виклику до робочого місця. Обслуговування за таким записом надалі не здійснюється. «Завершено». Запис опрацьовано та завершено в системі.

Зареєструватися на послуги сервісних центрів МВС можна на офіційному сайті ГСЦ МВС або за допомогою мобільного застосунку «Е-запис». Завантажити мобільний застосунок можливо безкоштовно в App Store чи Google Play . Також записатися можна в терміналі самообслуговування, що розташований в приміщенні сервісного центру МВС у день звернення.