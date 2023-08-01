В Україні повернулися довоєнні податки: скільки бізнесів втратять податкову пільгу — дані Опендатабот Сьогодні 12:04 — Казна та Політика

В Україні повернулися довоєнні податки: скільки бізнесів втратять податкову пільгу — дані Опендатабот

Сьогодні, 1 серпня, набуває чинності закон № 3219-IX (законопроект № 8401) про особливості оподаткування у період дії воєнного стану. Документ повертає довоєнні податки і перевірки бізнесу. Платник зможе подати заяву про перехід на інший податок або його автоматично переведуть на систему, де він був до війни. А новий бізнес буде переведено на третю групу зі ставкою 3%.

54 896 українських компаній до останнього залишались на пільговому оподаткуванні. У порівнянні до попереднього періоду, їх кількість скоротилась на менш ніж 2 тисячі бізнесів, пише Опендатабот.

Серед топ-100 компаній за обігом по результатах 2022 року дві до останнього залишалися на пільговому оподаткуванні: це ТОВ «Фора» та ТОВ «Вигідна покупка» (мультимаркет «Аврора»).

За даними Державної податкової служби, станом на початок травня загальна кількість компаній, що користувалися особливостями оподаткування, складала 56 542 бізнеси. Протягом періоду, коли Верховна Рада приймала закон про скасування податкових пільг, їх кількість суттєво не змінилася: на останній день липня Опендатабот нарахував 54 896 бізнесів.

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Відсьогодні, після вступу законопроєкту 8401 у дію, податкова пільга буде припинена, а компанії та ФОП будуть переведені автоматично на ту групу та ставку, з якої прийшли на 2%.

Наразі, окрім очевидного повернення законодавства до стану до великого вторгнення, для бізнесу існують такі ризики, як повернення фоп партнерів до 2-ї групи або ж перехід на загальну систему оподаткування компаній/фоп, створених під час дії пільг.

«Аби не наражатися на штрафи та додаткові податкові зобов’язання, варто перевіряти групу єдиного податку всіх контрагентів», — зазначають в Опендатабот.

Довідка Finance.ua:

після початку повномасштабної війни у квітні 2022 року держава створила податкову пільгу, знизивши розмір єдиного податку до 2%. Тоді можливістю скористалися понад 185 тисяч компаній та 40 тисяч ФОПів;

окрім податків для ФОП з 1 серпня на українців чекають зміни у багатьох сферах. Наприклад, зміняться правила мобілізації та видачі повісток, поповнення рахунку та банківських карток відбуватиметься по-новому, а на кордоні запрацює єЧерга.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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