В Україні майже 1,5 млн ФОПів: скільки з них ІТ — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

В Україні майже 1,5 млн ФОПів: скільки з них ІТ

Фондовий ринок
85
В Україні майже 1,5 млн ФОПів: скільки з них ІТ
В Україні майже 1,5 млн ФОПів: скільки з них ІТ
За даними Держстату, станом на 1 липня 2023 року в Україні майже 1,5 млн ФОПів, із них перше місце за кількістю посідає «Комп'ютерне програмування».
Про це пише dev.ua.
Найбільша кількість ФОПів відкрита за кодом діяльності «Комп'ютерне програмування» — 151 574. Якщо говорити не про ІТ, далі за популярністю йде роздрібна торгівля з лотків і на ринках — 60 220 та перекурні разом із салонами краси — 57 348.
На другому і третьому місцях ІТ-кодів посідають «Консультування з питань інформатизації» — 29 751 та «Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність» — 28 799.
Найменша кількість ФОПів відкрита у сфері комп’ютерних ігор — 897, також за кодом «Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням» — 1250.
В Україні майже 1,5 млн ФОПів: скільки з них ІТ
Щодо продажу комп’ютерів, периферійного устатковання та програмного забезпечення, то в гуртовій торгівлі — 1112 ФОПів, а в роздрібній — 2992.
Відкривати бізнес під час війни ризиковано, але в такий час підприємці сподіваються на кредити. Ми вирішили зібрати ключових представників фінансової спільноти України та запитати у них — що зараз відбувається на ринку кредитування і до чого готуватися українцям? Дізнатись усі деталі та зареєструватись на конференцію можна за посиланням:

📢 Ukrainian Credit Conference

За матеріалами:
dev.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.