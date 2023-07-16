В Україні майже 1,5 млн ФОПів: скільки з них ІТ — Finance.ua

В Україні майже 1,5 млн ФОПів: скільки з них ІТ Сьогодні 10:33 — Фондовий ринок

В Україні майже 1,5 млн ФОПів: скільки з них ІТ

За даними Держстату, станом на 1 липня 2023 року в Україні майже 1,5 млн ФОПів, із них перше місце за кількістю посідає «Комп'ютерне програмування».

Про це пише dev.ua.

Найбільша кількість ФОПів відкрита за кодом діяльності «Комп'ютерне програмування» — 151 574. Якщо говорити не про ІТ, далі за популярністю йде роздрібна торгівля з лотків і на ринках — 60 220 та перекурні разом із салонами краси — 57 348.

На другому і третьому місцях ІТ-кодів посідають «Консультування з питань інформатизації» — 29 751 та «Оброблення даних, розміщення інформації на вебвузлах і пов’язана з ними діяльність» — 28 799.

Найменша кількість ФОПів відкрита у сфері комп’ютерних ігор — 897, також за кодом «Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням» — 1250.

Щодо продажу комп’ютерів, периферійного устатковання та програмного забезпечення, то в гуртовій торгівлі — 1112 ФОПів, а в роздрібній — 2992.

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