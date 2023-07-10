Українці у червні відкрили рекордну кількість фопів за останні три роки — Finance.ua
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Українці у червні відкрили рекордну кількість фопів за останні три роки

Особисті фінанси
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Українці у червні відкрили рекордну кількість фопів за останні три роки
Українці у червні відкрили рекордну кількість фопів за останні три роки
Після важкого для бізнесу періоду початку великої війни українці все частіше наважуються відкривати свою справу. У червні було зареєстровано рекордну кількість підприємців за останні три роки. Загалом за перше півріччя 2023 року українці відкрили трохи менше 134 тисяч нових справ — це майже 70% від кількості відкритих фопів за весь 2022 рік.
Про це пише Опендатабот.
Більшість «новоспечених» бізнесменів займаються роздрібною торгівлею, але як і раніше вистачає тих, хто вирішив працювати в сфері ІТ.
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Найбільше нових фопів було створено у червні — більш ніж 31 тисяча. Це найбільший показник не лише за період повномасштабного вторгнення, а й за останні три роки. Для прикладу, востаннє більше 30 тисяч нових підприємців було зареєстровано у червні та липні 2020 року.
Українці у червні відкрили рекордну кількість фопів за останні три роки
Найбільш затребувані сфери, у яких відкриваються нові справи, не змінюються.
  • як торік, у першій половині 2023-го перше місце посіла роздрібна торгівля — нею офіційно почали займатися більше 38 тисяч українців;
  • другим за популярністю залишається КВЕД «Комп'ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними діяльність», який був найпопулярнішим до початку великої війни. Цьогоріч у цій сфері власну справу вже розпочало 12 тисяч підприємців;
  • замикає трійцю «Надання інших індивідуальних послуг» — у цій сфері розпочали працювати більше 8 тисяч фопів.
Українці у червні відкрили рекордну кількість фопів за останні три роки
Серед регіонів лідером за кількістю новостворених фопів у першому півріччі став Київ — трохи більше 19 тисяч. Друге і третє місце посіли Дніпропетровська та Львівська області — майже 12 тисяч та 10+ тисяч фопів відповідно.
Найгірші показники реєстрації — у тих регіонах, які повністю або частково окуповані та на території яких наразі відбуваються бойові дії.
Українці у червні відкрили рекордну кількість фопів за останні три роки
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За матеріалами:
Finance.ua
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