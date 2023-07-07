Перевірки бізнесу: до кого завітають податківці у 2024 році — Finance.ua

Перевірки бізнесу: до кого завітають податківці у 2024 році Сьогодні 08:05 — Особисті фінанси

Перевірки бізнесу: до кого завітають податківці у 2024 році

1 серпня набирає чинності закон, що вносить низку змін до Податкового кодексу України, у тому числі щодо податкових перевірок. То кого ж перевірить податкова у 2024 році?

Незважаючи на відновлення перевірок, податковим органам все ж заборонено перевіряти дві категорії суб'єктів:

платників єдиного податку першої та другої груп, причому мораторій на перевірки діятиме до 1 серпня 2024 року,

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, офіційним місцезнаходженням яких є тимчасово окупована територія, територія активних бойових дій чи можливих бойових дій — до моменту завершення тимчасової окупації, припинення активних бойових чи можливості бойових дій або ж до державної реєстрації зміни місцезнаходження,

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, об'єкти оподаткування чи об'єкти, пов’язані з оподаткуванням яких знаходяться на тимчасово окупованій території, території активних бойових дій чи можливих бойових дій — в частині проведення фактичних перевірок за місцезнаходженням цих об'єктів — до моменту завершення тимчасової окупації, припинення активних бойових дій чи можливості бойових дій.

Проте є певні винятки. Зокрема, мораторій не розповсюджується на перевірки єдиноплатників першої та другої груп, якщо ці перевірки пов’язані з припиненням підприємницької діяльності, тобто якщо підприємець вирішив «ліквідуватися». Також мораторій не діятиме у випадку, якщо платник податків з адресою реєстрації на тимчасово окупованій території або території активних бойових дій вирішить почати процедуру реорганізації або ліквідації, або ж подасть на бюджетне відшкодування ПДВ чи заявить значне від'ємне значення цього податку. В таких випадках податківці матимуть можливість провести позапланову перевірку.

Зверніть увагу, що для платників податків, яких заборонено перевіряти, зупиняється перебіг строків зберігання документів та інформації для перевірок. Отже, згодом податкові органи зможуть перевірити документи за ці роки.

Кого точно перевірить податкова

У 2023−2024 роках планові перевірки торкнуться виключно таких компаній чи підприємців:

які здійснюють діяльність у сфері виробництва та/або реалізації підакцизної продукції; які здійснюють діяльність у сфері організації та проведення азартних ігор в Україні (гральний бізнес); які надають фінансові, платіжні послуги; інших платників, які на основі показників, сформованих за підсумками 2021 календарного року, мають один із таких ризиків:

рівень сплати податку на прибуток на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

рівень сплати податку на додану вартість на 50 і більше відсотків менший, ніж рівень сплати податку у відповідній галузі;

дебіторська заборгованість перевищує кредиторську заборгованість більше ніж у 2 рази;

загальна сума витрат, відображених у податковій декларації про майновий стан і доходи, становить 75 або більше відсотків суми загального річного доходу, задекларованого у такій декларації, за умови що сума загального річного доходу, отриманого від провадження підприємницької діяльності, становить 10 мільйонів гривень і більше;

нарахування та/або виплата податковим агентом — юридичною особою доходів у вигляді заробітної плати в розмірі менше середньої заробітної плати по підприємствах відповідної галузі у відповідному регіоні.

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