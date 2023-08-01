Що зміниться в Україні з 1 серпня — Finance.ua

Що зміниться в Україні з 1 серпня Сьогодні 08:01 — Особисті фінанси

Що зміниться в Україні з 1 серпня

З 1 серпня на українців чекають зміни у багатьох сферах. Наприклад, зміняться правила мобілізації та видачі повісток, для підприємців повернуть довоєнні податки, а на кордоні запрацює єЧерга.

Податки для ФОП

З початком повномасштабної війни в Україні скасували обов’язкову сплату ЄСВ для ФОПів 1 та 2 групи. З 1 серпня 2023 року обов’язкові платежі знову набирають чинності

Так, в Україні скасовується єдиний податок для ФОП 3 групи у розмірі 2% від суми доходу.

Підприємці 3 групи зі скасуванням єдиного податку зможуть самостійно вибрати, за якою ставкою платити податки, і подати відповідні документи до серпня. Якщо вони цього не зроблять, то будуть автоматично переведені на довоєнну ставку. А якщо підприємець зареєстрував ФОП під час війни і обрав ставку 2%, то його автоматично переведуть на ставку 5%.

Для ФОП, які працюють у прифронтових територіях та зоні бойових дій, будуть послаблення. Вони зможуть платити ЄСВ і єдиний податок добровільно.

Нові правила поповнення рахунку та банківських карток

З 1 серпня Національний банк посилює контроль за внесенням готівки на карту.

Тепер при поповненні картки через термінал після внесення грошей платнику потрібно буде ввести свій номер телефону, а потім підтвердити операцію одноразовим SMS.

Для інших операцій через термінал, таких як оплата комуналки і покупка квитків, підтвердження через SMS не потрібно.

Ці ж правила торкнуться й поповнення мобільних рахунків готівкою. Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку. Вона буде здійснюватися двома способами: на вказаний номер мобільного телефону прийде одноразовий пароль або він передаватиметься за допомогою телефонного дзвінка, який платник введе на екрані платіжного пристрою.

Підвищення пенсій

В останній місяць літа для більшості громадян пенсії не зміняться, за винятком пенсіонерів, яким у серпні має виповнитися 70, 75 чи 80 років. За українським законодавством, їм передбачені підвищення за віком.

У разі досягнення 70 років надбавка становить 300 гривень, 75 років — у 456 гривень, 80 років — громадяни мають право на додаткову щомісячну надбавку у 570 грн.

Також деякі українські пенсіонери отримають одноразові доплати. Йдеться про ветеранів війни та жертв нацистських переслідувань, а також захисників у російсько-українській війні, членів сімей загиблих. Суми коливатимуться від 450 до 3,1 тис. грн.

На кордоні запрацює єЧерга

В Україні з 1 серпня легкові автомобілі та пасажирський транспорт зможуть перетинати кордон за електронною чергою.

Записатися в електронну чергу автомобілісти можуть на сайті echerha.gov.ua . Запис відкривається 31 липня.

Виплати військовим

У серпні військовослужбовці строкової військової служби отримуватимуть додаткову винагороду в 6000 гривень щомісяця на додачу до основної зарплати. Раніше строковики не отримували додаткових винагород.

Також по 100 тисяч гривень щомісяця будуть нараховувати бійцям, які:

отримали поранення під час служби та перебувають на стаціонарному лікуванні;

перебувають у відпустці в лікувальних цілях;

є полоненими, зниклими безвісти, заручниками або інтернованими в інші країни;

загинули під час захисту Батьківщини.

В останніх двох випадках виплати отримають найближчі родичі військових.

Також по 2350 гривень щомісяця виплачуватимуть курсантам вищих військових навчальних закладів або закладів з військовою кафедрою або факультетом.

Військовослужбовцям, які займають інструкторські або керівні посади у частинах, будуть виплачувати додаткову винагороду в розмірі 15−30 тисяч гривень в залежності від кваліфікації.

Нові правила мобілізації

З серпня не підлягатимуть мобілізації чоловіки, які:

хворіють важкими захворюваннями, такими як СНІД, гепатит, туберкульоз і т. п.;

нещодавно перенесли операцію;

перенесли операцію зі встановленнням металоконструкцій;

мають значні деформації кісток або важкі захворювання опорно-рухового апарату;

засуджені під час відбування та після відбування покарання за тяжкі злочини.

При цьому чоловікові варто мати документи, які підтверджують право на відстрочку від мобілізації.

Нові правила видачі повісток

В Україні існує чотири види повісток. Зараз не вручають повістки для призову на строкову військову службу, адже наразі призов на строкову військову службу до ЗСУ та інших військових формувань не проводиться через загальну мобілізацію.

Тож в серпні військовозобов'язані можуть отримати три види повісток:

Повістка для уточнення даних. Ці повістки вручають для уточнення та оновлення інформації про склад сім'ї, стан здоров’я військовозобов'язаних, місце роботи тощо.

Повістка на проходження військово-лікарської комісії. Ця повістка за підписом начальника РТЦК та СП зобов’язує пройти медичне обстеження. До повістки додається картка дослідження та медичного огляду військовозобов'язаного. Після медкомісії у цій картці буде вказаний висновок військово-лікарської комісії про придатність, непридатність чи обмежену придатність до військової служби.

Мобілізаційне розпорядження. Ця повістка вручається військовозобов'язаному після проходження медкомісії, якщо його визнано придатним до проходження військової служби.

Автівки з правим розташуванням керма

З 1 серпня набирає чинності закон № 3164-IX про внесення змін до закону «Про дорожній рух», яким надається дозвіл військовослужбовцям у період дії правового режиму воєнного стану використовувати у дорожньому русі транспортні засоби з правим розташуванням керма.

Закон діятиме у період дії воєнного стану в Україні, а також протягом 90 днів з дня його припинення чи скасування.

Усі авто з правим розташуванням керма підлягають відомчій реєстрації в Єдиному державному реєстрі транспортних засобів.

Виплати переселенцям

У серпні автоматично продовжать виплати переселенцям до 31 січня 2024 року, але скасують виплати для деяких категорій біженців.

Гроші не отримають переселенці, які:

перебувають за кордоном більше 30 днів поспіль і не мають документально підтверджених обґрунтованих причин, таких як оздоровлення дитини або догляд за хворою дитиною, перебування на лікуванні, реабілітації, на стажуванні або у відрядженні;

повернулися на колишнє місце проживання, з якого раніше втекли;

засуджені за колабораціонізм;

відбувають покарання в місці позбавлення волі.

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