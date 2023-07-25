Які зміни чекають на ФОПів з 1 серпня — Finance.ua

Які зміни чекають на ФОПів з 1 серпня Сьогодні 16:00

Які зміни чекають на ФОПів з 1 серпня

Законопроєкт № 8401 вступає в дію вже з 1 серпня. Що потрібно знати ФОПам про зміни, аби не нарватися на порушення.

Повернення довоєнних податків — це одна з ключових вимог МВФ у рамках Меморандуму нової Моніторингової програми для України (PMB). Якщо Україна виконає вимоги Меморандуму, то вже цього року зможе розраховувати на фінансування за програмою Upper-Credit Tranche. Наша економіка дуже сильно постраждала від війни, тому без фінансування МВФ втримати її хоч якусь стабільність буде просто неможливо.

Що буде з Єдиним податком у 2%

ФОПи 3 групи та юридичні особи більше не зможуть сплачувати Єдиний податок у розмірі 2% від суми доходу. Цю можливість скасували. Далі можливі такі варіанти розвитку подій:

ФОПи самостійно оберуть, за якою ставкою платити податки (відповідну заяву потрібно подати до серпня);

якщо вони цього не зроблять, їх автоматично переведуть на ту податкову ставку, на якій вони перебували до війни;

якщо ФОП зареєстрований під час війни і підприємець обрав ставку у 2%, його автоматично перекине до Платників Єдиного податку зі ставкою у 5%.

Важливо! З початком повномасштабної війни в Україні скасували обов’язкову сплату ЄСВ для ФОПів 1 та 2 групи. З 1 серпня 2023 року обов’язкові платежі знову набирають чинності.

Що з доходами, які набувалися під час перебування на 2%-му ЄП

Ті доходи, які підприємці отримували, поки перебували на 2% ставці ЄП, до річного ліміту включатися не будуть. Ліміт просто пропорційно зменшать, аби у підприємців не виникло проблем.

Тобто для підприємців, які з 1 серпня повертаються до сплати Єдиного податку у розмірі 5%, річний ліміт доходу буде становити 3 257 875 гривень, тобто 5 місяців із 12. Прибутки за час перебування на ставці у 2% сюди не входять.

ФОПи на прифронтових територіях: як платитимуть

Оскільки підприємці поблизу лінії зіткнення працюють у надзвичайно складних та небезпечних умовах, то для них поки що діють особливі правила. Зокрема, закон дозволяє підприємцям на прифронтових територіях та територіях можливих бойових дій платити ЄСВ та Єдиний податок добровільно.

Повернення перевірок

Перевірки можуть бути планові та позапланові. Другі проводять у разі звернення платника податків або у випадку підозри на порушення.

Наразі позапланово перевіряти можуть лише представництва та філії іноземних суб'єктів господарювання, суб'єктів господарювання, які задіяні до виробництва та реалізації підакцизних товарів (зокрема, тютюну та алкоголю), представників грального бізнесу, провайдерів фінансових та платіжних послуг.

Що стосується планових перевірок, то перелік компаній повинен бути на сайті податкової, а як підготуватися до них так, аби не мати проблем — читайте тут

РРО та штрафи

Кого каратимуть

Усі бізнеси повинні використовувати РРО — реєстратори розрахункових операцій. Хто цього не робитиме — буде платити штраф.

Знову ж таки, є виняток з правила — підприємці, які працюють на прифронтових територіях, ніяких штрафів не платитимуть.

Усі порушення щодо невикористання РРО, які здійснювалися з1 січня 2022 року до 1 жовтня 2023 року, каратися штрафами не будуть. Тобто, фактично покарання за відсутність РРО повернуть 1 жовтня цього року.

Розмір покарання

У законі повідомляється, що розмір штрафів наразі знижено. При першому порушенні доведеться сплатити 25% від суми операцій без РРО, потім — 50% від кожного порушення. Підприємців попереджають, що перевіряючі органи можуть вдаватися до «контрольних закупок», тому касові апарати варто використовувати завжди.

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