Рада ухвалила закон про виплати військовим: які суми передбачено — Finance.ua

Рада ухвалила закон про виплати військовим: які суми передбачено Сьогодні 14:23 — Казна та Політика

Верховна Рада ухвалила в цілому закон щодо виплат військовим. Проект № 9342 у другому читання підтримали 311 депутатів.

Про це повідомляє народний депутат Олексій Гончаренко.

Як повідомив голова фінансового комітету Данило Гетманцев, законом передбачене законодавче закріплення виплати військовослужбовцям щомісячної додаткової винагороди під час дії воєнного стану:

які виконують завдання, — від 30 000 до 100 000 гривень;

які у звʼязку із пораненням зараховані у розпорядження відповідного командира — 20 100 гривень;

строкової військової служби — 6 000 гривень;

курсантам — 2 350 гривень;

інструкторам у військових частинах — від 15 000 до 30 000 гривень;

Крім того, передбачені відпустки для військовослужбовців під час дії воєнного стану:

всім військовослужбовцям — частина щорічної відпустки 30 днів (зараз — 10 днів);

курсантам — канікулярна відпустка 10 днів зимова та 20 днів літня (зараз немає, у мирний час зимова — 15, літня — 30);

військовослужбовцям строкової служби — 30 днів (зараз немає, в мирний час — 10 днів);

Також передбачене:

недопущення до участі у бойових діях мобілізованих військовослужбовців, які не пройшли курс базової загальновійськової підготовки або не мають бойового досвіду;

удосконалення порядку направлення військовослужбовців на лікування або звільнення після тяжкого поранення та оформлення відповідних документів.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.