Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали — Finance.ua

Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали Сьогодні 14:01 — Особисті фінанси

Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали

Національний банк України з 1 серпня змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою.

«Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку», — Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку повідомляється на сайті «Vodafone Україна».

Вона буде здійснюватися двома способами: на вказаний номер мобільного телефону прийде одноразовий пароль або він передаватиметься за допомогою телефонного дзвінка, який платник введе на екрані платіжного пристрою.

Читайте також Банки змінять правила для всіх українців з серпня: у кого більше не вийде поповнити картку

Водночас на сайті «Київстару» опублікували детальну інструкцію:

До внесення грошей необхідно вказати свій номер телефону, оскільки на нього надійде вхідний дзвінок. Якщо немає, можна замовити відправку SMS. Далі для підтвердження операції вводяться останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик, код із SMS або повідомлення у месенджері. Потім вноситься необхідна сума до платіжного терміналу.

Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:

Вказати номер телефону абонента, рахунок якого поповнюватиметься. За запитом про ідентифікацію ввести мобільний номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері. Внести в поле пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок, або код повідомлення. Внести суму.

«Зверніть увагу, що вищеописані інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів „Київстару“, для інших терміналів процес може відрізнятися — необхідно діяти згідно з вказівками на екрані», — додали у пресслужбі.

На сайті lifecell аналогічного попередження немає, однак, як випливає з постанови НБУ, вона стосується всіх мобільних операторів.

Таке нововведення торкнеться лише поповнення рахунку готівкою. У разі оплати карткою ідентифікація відбувається автоматично. Її також не потрібно проходити під час поповнення рахунку на онлайн-платформах чи через банкінги, додали у «Київстарі».

До речі, портал Finance.ua давно аналізує пропозиції щодо карток в Україні. Щоб допомогти вам з вибором картки онлайн, у нас на сайті працює спеціальний сервіс. З його допомогою можна швидко і комфортно вибрати необхідний саме вам «пластик».

УБР За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.