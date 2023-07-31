Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали — Finance.ua

Мобільні оператори попередили про нові правила поповнення рахунку готівкою через термінали
Національний банк України з 1 серпня змінює порядок проведення операцій з готівкою через платіжні термінали, який торкнеться також поповнення мобільних рахунків готівкою.
«Оновлений порядок передбачає обов’язкову ідентифікацію платника при поповненні мобільного рахунку», — повідомляється на сайті «Vodafone Україна».
Вона буде здійснюватися двома способами: на вказаний номер мобільного телефону прийде одноразовий пароль або він передаватиметься за допомогою телефонного дзвінка, який платник введе на екрані платіжного пристрою.
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Водночас на сайті «Київстару» опублікували детальну інструкцію:
- До внесення грошей необхідно вказати свій номер телефону, оскільки на нього надійде вхідний дзвінок. Якщо немає, можна замовити відправку SMS.
- Далі для підтвердження операції вводяться останні чотири цифри номера, з якого надходить виклик, код із SMS або повідомлення у месенджері.
- Потім вноситься необхідна сума до платіжного терміналу.
Якщо поповнюється рахунок іншої особи, необхідно:
- Вказати номер телефону абонента, рахунок якого поповнюватиметься.
- За запитом про ідентифікацію ввести мобільний номер, на який надійде дзвінок, SMS або повідомлення у месенджері.
- Внести в поле пароля останні чотири цифри номера, з якого надходить дзвінок, або код повідомлення.
- Внести суму.
«Зверніть увагу, що вищеописані інструкції актуальні лише під час поповнення в терміналах фірмових магазинів „Київстару“, для інших терміналів процес може відрізнятися — необхідно діяти згідно з вказівками на екрані», — додали у пресслужбі.
На сайті lifecell аналогічного попередження немає, однак, як випливає з постанови НБУ, вона стосується всіх мобільних операторів.
Таке нововведення торкнеться лише поповнення рахунку готівкою. У разі оплати карткою ідентифікація відбувається автоматично. Її також не потрібно проходити під час поповнення рахунку на онлайн-платформах чи через банкінги, додали у «Київстарі».
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