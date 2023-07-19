Банки змінять правила для всіх українців з серпня: у кого більше не вийде поповнити картку — Finance.ua

Банки змінять правила для всіх українців з серпня: у кого більше не вийде поповнити картку Сьогодні 12:06 — Фінтех і Картки

Банки змінять правила для всіх українців з серпня: у кого більше не вийде поповнити картку

В Україні із серпня «анонімно» поповнити чужий чи навіть свій банківський рахунок буде неможливо. Банківська система бореться із сірими доходами, брудною готівкою, і з кожним роком вимоги до клієнтів посилюються.

ПриватБанк

ПриватБанку. «Для всіх операцій у терміналі, крім поповнення мобільного з експрес-панелі та отримання посилань для завантаження мобільних додатків, буде потрібна авторизація клієнта з 1 серпня», — розповіли у

Зараз поповнити свою чи чужу картку готівкою можна без будь-якої авторизації. Щоправда, діє обмеження у розмірі 5 тис. грн (його запровадили ще у 2020-му). Тепер із серпня українці взагалі не зможуть без авторизації проводити платежі.

monobank

можна у відділеннях А-Банку та Універсал Банку. При цьому до серпня все ще є можливість без авторизації поповнити картку на 5 тис. грн (не може бути більше ніж 4 транзакцій на добу) у City24 та на таку саму суму в EasyPay. monobank кажуть, що поповнювати картку без комісії. При цьому до серпня все ще є можливість без авторизації поповнити картку на 5 тис. грн (не може бути більше ніж 4 транзакцій на добу) у City24 та на таку саму суму в EasyPay.

«Без авторизації - 5000 грн за добу, через NFC/Дія — 29 999 грн за добу», — пояснили в Monobank.

Так, вже з 1 серпня вам доведеться або проходити авторизацію в Дії, або якщо поповнюєте в терміналі свого банку, використовувати свою картку, фінансовий номер телефону.

Усього за кілька років українські банки зробили величезний крок на шляху до позбавлення від готівки. Якщо раніше за допомогою терміналу та зарахування на рахунок можна було спокійно переказувати майже будь-які суми, то зараз готівка створює проблеми. Переказати її без ідентифікації себе неможливо.

При цьому в банках зазначають: останнім часом жодних оновлень у роботах терміналів не було. За законом банк сам може визначати максимальну суму поповнення картки готівкою, проте вона не може перевищувати 400 тис. грн (інакше необхідно надавати документи, що підтверджують легальне походження коштів). Українські банки здебільшого встановлюють обмеження на рівні від 30 тис. до 150 тис. грн.

А ось вимоги перевіряти (верифікувати) своїх клієнтів встановив Нацбанк. «Для верифікації достатньо зчитування номера картки (через NFC або з магнітної смуги). Якщо картка фізично не контактує з терміналом, банк може використовувати для верифікації клієнта (а також для аутентифікації перед початком сеансу обслуговування) введення пін-коду, використання ОТР (одноразовий пароль). — Ред.), зчитування QR-коду мобільним додатком банку тощо», — пояснюють у НБУ.

Поки заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма лише озвучує ідеї про відмову від готівки, українські банки створюють умови, за яких її використання вже зараз створює складнощі.

«У мене було таке, що після зняття готівки з власного депозиту в ПриватБанку надійшло повідомлення, що я вже ліміт на зняття готівки вичерпав», — скаржиться OBOZREVATEL мешканець Дніпра Кирило. Депозит він поповнював із зарплатної картки протягом кількох років.

Після звернення до «Привату» проблему вдалося вирішити. «Зняв потрібну суму за кілька днів», — пояснює Кирило. Так, у банку діє обмеження: за день можна зняти в Україні не більше ніж 100 тис. грн, а за кордоном — еквівалент 50 тис. грн.

Обмеження ввели навіть для того, щоб не допустити масштабного виведення коштів з банківських рахунків. У той же час, якщо ви перекажете гроші з одного рахунку на інший, такі проблеми не виникнуть. У цьому випадку можна зіткнутися лише з проблемами, що виникають у результаті фінансового моніторингу.

Що обов’язково повинні перевіряти:

операції з готівкою;

операції на нетипові для клієнта суми чи суму від 400 тис. грн;

перекази, які здійснюють за участю PEP (публічні особи: чиновники, депутати всіх рівнів);

операції фізосіб-підприємців (ФОПів) та юридичних осіб, які відкрилися менше трьох місяців тому.

Крім того, як зазначають у НБУ, зобов’язані призупинити та перевірити й пов’язані між собою операції. Наприклад, якщо клієнт для того, щоб не перевищити ліміт, дробить операції.

«Ознаки пов’язаності операцій банк/установа визначає самостійно у внутрішніх документах з питань ДВК/ФТ (п. 10 додатка 16 до Положення № 65, п. 10 додатка 15 до Положення № 107). Прикладами таких ознак можуть бути: здійснення переказів однією або декількома різними клієнтами в один день/протягом певного періоду зі схожими сумами, іменами відправника/отримувача, тестовими питаннями, текстами безкоштовних повідомлень та країнами (територіями) одержувачів», — йдеться у роз’ясненні НБУ.

Думка експерта

Василь Невмержицький, фінансовий експерт, радить українцям: насамперед треба усвідомлено підходити до рішення відкрити рахунок у банку. На кожного клієнта банк має анкету (її заповнюють під час відкриття рахунку). У цій анкеті є інформація і про фактичний дохід, і про додаткові джерела доходу, і про те, яку суму ви плануєте отримувати на картку.

Банк повинен розуміти, які операції та навіщо ви проводите. І якщо ви не намагаєтеся використати рахунок для доходу, який ховаєте від податкової, проблем, найімовірніше, не виникне.

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