0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Кому з ФОПів доведеться встановити POS-термінал з 2026 року

Фінтех і Картки
45
Кому з ФОПів доведеться встановити POS-термінал з 2026 року
Кому з ФОПів доведеться встановити POS-термінал з 2026 року
З 1 січня 2026 року обов’язок встановити платіжні термінали (POS-термінали) поширюється на торговців у населених пунктах з кількістю населення менш ніж 5 000 осіб. Тобто вимога стосується фактично всіх суб’єктів, які продають товари чи надають послуги офлайн.
Це передбачає Постанова КМУ № 894 від 29.07.2022, пише телеграм-канал «Новини для ФОП».
Розповідаємо, хто з ФОПів вже з 1 січня 2026 року має працювати з платіжним терміналом.

1. ФОП — платники єдиного податку 1-ї групи

Згідно з п. 296.10 Податкового кодексу України та п. 6 ст. 9 Закону № 265, ФОП 1 групи не зобов’язані використовувати РРО/ПРРО, навіть якщо приймають безготівкові платежі через термінал. Тобто у 2026 році для них з’являється обов’язок встановити POS-термінал, але звільнення від РРО/ПРРО залишається чинним.
Читайте також

2. Торговці, що використовують торговельні автомати

Йдеться про автомати з продажу кави, води, снеків тощо.

3. Суб’єкти виїзної (виносної) торгівлі

Зокрема:
  • торгівля на ринках, ярмарках, виставках, фестивалях;
  • продаж товарів із пересувних засобів;
  • розвізна торгівля з автомобіля;
  • торгівля з лотків та інші подібні формати.

4. Продавці власноручно вирощеної або відгодованої продукції

Це фермерські господарства, пасіки, теплиці, сади та інші виробники, які реалізують продукцію зі свого господарства.
Читайте також

Хто звільняється від вимоги

Постанова № 894 не поширюється на торговців, що працюють у територіальних громадах, які:
  • перебувають у зоні ведення бойових дій;
  • тимчасово окуповані або заблоковані;
  • або якщо після деокупації минуло менше трьох місяців.

Важливе уточнення

Якщо ФОП не здійснює офлайн-продажів та не взаємодіє з покупцем особисто (усі розрахунки відбуваються виключно дистанційно: через інтернет, банківський переказ або платіжні сервіси), — встановлення POS-терміналу не є обов’язковим.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФОПБізнесФінтехПодатки
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems