Кому з ФОПів доведеться встановити POS-термінал з 2026 року

Кому з ФОПів доведеться встановити POS-термінал з 2026 року

З 1 січня 2026 року обов’язок встановити платіжні термінали (POS-термінали) поширюється на торговців у населених пунктах з кількістю населення менш ніж 5 000 осіб. Тобто вимога стосується фактично всіх суб’єктів, які продають товари чи надають послуги офлайн.

Це передбачає Постанова КМУ № 894 від 29.07.2022, пише телеграм-канал «Новини для ФОП».

Розповідаємо, хто з ФОПів вже з 1 січня 2026 року має працювати з платіжним терміналом.

1. ФОП — платники єдиного податку 1-ї групи

Згідно з п. 296.10 Податкового кодексу України та п. 6 ст. 9 Закону № 265, ФОП 1 групи не зобов’язані використовувати РРО/ПРРО, навіть якщо приймають безготівкові платежі через термінал. Тобто у 2026 році для них з’являється обов’язок встановити POS-термінал, але звільнення від РРО/ПРРО залишається чинним.

2. Торговці, що використовують торговельні автомати

Йдеться про автомати з продажу кави, води, снеків тощо.

3. Суб’єкти виїзної (виносної) торгівлі

Зокрема:

торгівля на ринках, ярмарках, виставках, фестивалях;

продаж товарів із пересувних засобів;

розвізна торгівля з автомобіля;

торгівля з лотків та інші подібні формати.

4. Продавці власноручно вирощеної або відгодованої продукції

Це фермерські господарства, пасіки, теплиці, сади та інші виробники, які реалізують продукцію зі свого господарства.

Хто звільняється від вимоги

Постанова № 894 не поширюється на торговців, що працюють у територіальних громадах, які:

перебувають у зоні ведення бойових дій;

тимчасово окуповані або заблоковані;

або якщо після деокупації минуло менше трьох місяців.

Важливе уточнення

Якщо ФОП не здійснює офлайн-продажів та не взаємодіє з покупцем особисто (усі розрахунки відбуваються виключно дистанційно: через інтернет, банківський переказ або платіжні сервіси), — встановлення POS-терміналу не є обов’язковим.

