Банки в Польщі інформуватимуть податкову про платежі, що перевищують 25 тисяч євро: деталі
З 1 січня 2026 року податкова служба матиме більше повноважень для контролю безготівкових операцій. Вона отримуватиме звіти про всі платежі, здійснені за допомогою корпоративних карток, а також про операції фізичних осіб, якщо буде перевищено річний ліміт витрат.
Про це повідомляє in Poland.
«Доступ до детальних даних про зареєстровані транзакції дозволить податковим органам перевірити задекларовані джерела доходу. У разі розбіжностей (коли заявлений дохід не покриватиме витрат за карткою) або незрозумілим походженням коштів, податкова служба може розпочати розслідування. У такому випадку платник податків повинен буде довести законність джерел походження коштів для даної транзакції», — сказано в повідомленні.
Посилення контролю за платежами підприємців
З початку 2026 року банки передаватимуть до податкової дані про всі операції, здійснені підприємцями з використанням платіжних карток, незалежно від того, дебетові вони чи кредитні.
Передаватиметься інформація як про платежі у магазинах, так і про онлайн-операції.
Нові правила для фізичних осіб
Банки надаватимуть податковій інформацію про транзакції фізичних осіб лише у випадку, якщо річні витрати за карткою перевищують 25 тисяч євро, що дорівнює приблизно 106 тисячам злотих. Якщо витрати залишаються нижчими за цей поріг, операції не потраплятимуть до звітності.
У разі перевищення ліміту банк передаватиме дані тільки про ту частину витрат, яка перевищує встановлений поріг.
У звітах міститимуться дані про ім’я власника картки, її номер та номери пов’язаних рахунків.
На думку аналітиків, можливо також повідомлятимуть суми депозитів та дебетових списань, а також детальну інформацію про окремі платежі.
Такі звіти надходитимуть до податкової щомісяця.
Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав, що податкова служба Польщі все частіше отримує доступ до рахунків клієнтів банків. Кількість запитів на зняття банківської таємниці та перевірку транзакцій стрімко зросла після змін до Податкового кодексу, що набули чинності у липні 2022 року
Пильну увагу банків привертають не лише великі транзакції. Ризик підозри зростає, якщо:
- призначення платежів виглядає незвично;
- часто надходять невеликі, але регулярні суми, що в сукупності перевищують великі пороги;
- надходження мають повторюваний характер з різних джерел на однакову суму.
Якщо ви опинилися в ситуації, коли ваш банківський рахунок заблоковано, важливо негайно звернутися до свого банку. У більшості випадків, блокування є тимчасовим заходом, і після надання необхідних документів або пояснень рахунок буде розблоковано. Однак, якщо блокування пов’язане з судовими рішеннями або серйозними порушеннями, процес може зайняти більше часу.
