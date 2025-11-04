Банки в Польщі інформуватимуть податкову про платежі, що перевищують 25 тисяч євро: деталі Сьогодні 19:04 — Фінтех і Картки

Банки в Польщі інформуватимуть податкову про платежі, що перевищують 25 тисяч євро: деталі

З 1 січня 2026 року податкова служба матиме більше повноважень для контролю безготівкових операцій. Вона отримуватиме звіти про всі платежі, здійснені за допомогою корпоративних карток, а також про операції фізичних осіб, якщо буде перевищено річний ліміт витрат.

Про це повідомляє in Poland.

«Доступ до детальних даних про зареєстровані транзакції дозволить податковим органам перевірити задекларовані джерела доходу. У разі розбіжностей (коли заявлений дохід не покриватиме витрат за карткою) або незрозумілим походженням коштів, податкова служба може розпочати розслідування. У такому випадку платник податків повинен буде довести законність джерел походження коштів для даної транзакції», — сказано в повідомленні.

Посилення контролю за платежами підприємців

З початку 2026 року банки передаватимуть до податкової дані про всі операції, здійснені підприємцями з використанням платіжних карток, незалежно від того, дебетові вони чи кредитні.

Передаватиметься інформація як про платежі у магазинах, так і про онлайн-операції.

Нові правила для фізичних осіб

Банки надаватимуть податковій інформацію про транзакції фізичних осіб лише у випадку, якщо річні витрати за карткою перевищують 25 тисяч євро, що дорівнює приблизно 106 тисячам злотих. Якщо витрати залишаються нижчими за цей поріг, операції не потраплятимуть до звітності.

У разі перевищення ліміту банк передаватиме дані тільки про ту частину витрат, яка перевищує встановлений поріг.

У звітах міститимуться дані про ім’я власника картки, її номер та номери пов’язаних рахунків.

На думку аналітиків, можливо також повідомлятимуть суми депозитів та дебетових списань, а також детальну інформацію про окремі платежі.

Такі звіти надходитимуть до податкової щомісяця.

Нагадаємо, раніше Finance.ua вже писав , що податкова служба Польщі все частіше отримує доступ до рахунків клієнтів банків. Кількість запитів на зняття банківської таємниці та перевірку транзакцій стрімко зросла після змін до Податкового кодексу, що набули чинності у липні 2022 року

Пильну увагу банків привертають не лише великі транзакції. Ризик підозри зростає, якщо:

призначення платежів виглядає незвично;

часто надходять невеликі, але регулярні суми, що в сукупності перевищують великі пороги;

надходження мають повторюваний характер з різних джерел на однакову суму.

Якщо ви опинилися в ситуації, коли ваш банківський рахунок заблоковано, важливо негайно звернутися до свого банку. У більшості випадків, блокування є тимчасовим заходом, і після надання необхідних документів або пояснень рахунок буде розблоковано. Однак, якщо блокування пов’язане з судовими рішеннями або серйозними порушеннями, процес може зайняти більше часу.

