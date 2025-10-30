0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

ЄЦБ має намір запустити цифровий євро до 2029 року

Фінтех і Картки
15
ЄЦБ має намір запустити цифровий євро до 2029 року
ЄЦБ має намір запустити цифровий євро до 2029 року
Європейський центральний банк продовжить підготовчий етап проєкту цифрового євро, завершення якого заплановане на жовтень. Очікується, що запуск цифрової валюти відбудеться у 2029 році, за умови наявності відповідної правової бази.
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом проєкту.
За їхніми словами, посадовці ЄЦБ планують ухвалити рішення про продовження підготовчої роботи на зустрічі цього тижня у Флоренції (Італія).

Законодавчі виклики

Підготовчий етап проєкту розпочався у 2023 році та тривав два роки. Метою було забезпечити законодавчі умови для впровадження цифрового аналога банкнот і монет у Європейському Союзі.
Однак національні уряди та Європейський парламент досі не дійшли згоди щодо регуляторної бази.
Найбільший спротив чинить Європейська народна партія, де деякі законодавці віддають перевагу альтернативам у приватному секторі.

Геополітичний та ринковий тиск

Тиск на ЄЦБ зростає через побоювання надмірної залежності від американських компаній, таких як Visa, Mastercard та PayPal, у сфері роздрібних платежів. Обговорюється також ризик поширення стейблкоїнів, підкріплених доларом, що підтримуються США, в Європі.
Читайте також
Президент ЄЦБ Крістін Лагард і керівники центральних банків закликають до прискорення робіт, наголошуючи на стратегічній автономії в умовах геополітичної напруженості.
Окрім роздрібного цифрового євро, ЄЦБ активізував роботу над оптовою цифровою валютою центрального банку. У липні було схвалено план, що дозволить здійснювати транзакції за технологією розподіленого реєстру (DLT) із використанням грошей центрального банку.
Член Виконавчої ради ЄЦБ П’єро Чіполлоне вперше озвучив потенційну дату запуску цифрового євро — середина 2029 року. Поточний підготовчий етап відбувається після дворічного періоду розслідування та тестування.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems