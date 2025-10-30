ЄЦБ має намір запустити цифровий євро до 2029 року Сьогодні 20:20 — Фінтех і Картки

Європейський центральний банк продовжить підготовчий етап проєкту цифрового євро, завершення якого заплановане на жовтень. Очікується, що запуск цифрової валюти відбудеться у 2029 році, за умови наявності відповідної правової бази.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, знайомі з перебігом проєкту.

За їхніми словами, посадовці ЄЦБ планують ухвалити рішення про продовження підготовчої роботи на зустрічі цього тижня у Флоренції (Італія).

Законодавчі виклики

Підготовчий етап проєкту розпочався у 2023 році та тривав два роки. Метою було забезпечити законодавчі умови для впровадження цифрового аналога банкнот і монет у Європейському Союзі.

Однак національні уряди та Європейський парламент досі не дійшли згоди щодо регуляторної бази.

Найбільший спротив чинить Європейська народна партія, де деякі законодавці віддають перевагу альтернативам у приватному секторі.

Геополітичний та ринковий тиск

Тиск на ЄЦБ зростає через побоювання надмірної залежності від американських компаній, таких як Visa, Mastercard та PayPal, у сфері роздрібних платежів. Обговорюється також ризик поширення стейблкоїнів, підкріплених доларом, що підтримуються США, в Європі.

Президент ЄЦБ Крістін Лагард і керівники центральних банків закликають до прискорення робіт, наголошуючи на стратегічній автономії в умовах геополітичної напруженості.

Окрім роздрібного цифрового євро, ЄЦБ активізував роботу над оптовою цифровою валютою центрального банку. У липні було схвалено план, що дозволить здійснювати транзакції за технологією розподіленого реєстру (DLT) із використанням грошей центрального банку.

Член Виконавчої ради ЄЦБ П’єро Чіполлоне вперше озвучив потенційну дату запуску цифрового євро — середина 2029 року. Поточний підготовчий етап відбувається після дворічного періоду розслідування та тестування.

