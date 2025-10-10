Перший у єврозоні: Люксембург офіційно інвестував у біткоїн Сьогодні 21:26 — Криптовалюта

Перший у єврозоні: Люксембург офіційно інвестував у біткоїн

Люксембург став першою країною єврозони, чий суверенний фонд офіційно інвестував у біткоїн.

Міжпоколіннєвий суверенний фонд добробуту (FSIL) спрямував 1% своїх активів на придбання біржових фондів (ETF), що відстежують курс головної криптовалюти.

Про це під час презентації бюджету на 2026 рік у Палаті депутатів заявив міністр фінансів Жиль Рот, повідомляє Coindesk

За словами посадовця, інвестиція відбулася в межах оновленої політики FSIL, яку уряд затвердив у липні 2025 року.

«Цей крок демонструє зрілість нового класу активів і підтверджує лідерство Люксембургу у сфері цифрових фінансів», — зазначив директор Казначейства країни Боб Кіффер.

Що про це відомо

Люксембург, одна з найменш населених країн Європи (приблизно 682 000 осіб), ще у 2014 році запровадив свій Міжпоколіннєвий суверенний фонд (FSIL), призначений для створення резерву для майбутніх поколінь.

Нині активи FSIL оцінюються приблизно у 730 млн доларів, більша частина яких розміщена у державних облігаціях. Водночас оновлена стратегія дозволяє спрямовувати до 15% активів у так звані альтернативні напрями — приватні акції, нерухомість та криптоактиви.

Щоб знизити операційні ризики, інвестицію у біткоїн фонд здійснив через ETF.

«Хтось скаже, що ми запізнилися або інвестували замало, але для FSIL це збалансований крок між обережністю та вірою в потенціал біткоїна», — додав Кіффер.

У Європі криптоактиви також є у володінні Фінляндії, Грузії та Великої Британії, однак здебільшого вони дісталися державам після конфіскацій. Люксембург став першим, хто зробив це свідомо як інвестицію.

