Перший у єврозоні: Люксембург офіційно інвестував у біткоїн
Люксембург став першою країною єврозони, чий суверенний фонд офіційно інвестував у біткоїн.
Міжпоколіннєвий суверенний фонд добробуту (FSIL) спрямував 1% своїх активів на придбання біржових фондів (ETF), що відстежують курс головної криптовалюти.
Про це під час презентації бюджету на 2026 рік у Палаті депутатів заявив міністр фінансів Жиль Рот, повідомляє Coindesk.
За словами посадовця, інвестиція відбулася в межах оновленої політики FSIL, яку уряд затвердив у липні 2025 року.
«Цей крок демонструє зрілість нового класу активів і підтверджує лідерство Люксембургу у сфері цифрових фінансів», — зазначив директор Казначейства країни Боб Кіффер.
Що про це відомо
Люксембург, одна з найменш населених країн Європи (приблизно 682 000 осіб), ще у 2014 році запровадив свій Міжпоколіннєвий суверенний фонд (FSIL), призначений для створення резерву для майбутніх поколінь.
Нині активи FSIL оцінюються приблизно у 730 млн доларів, більша частина яких розміщена у державних облігаціях. Водночас оновлена стратегія дозволяє спрямовувати до 15% активів у так звані альтернативні напрями — приватні акції, нерухомість та криптоактиви.
Читайте також
Щоб знизити операційні ризики, інвестицію у біткоїн фонд здійснив через ETF.
«Хтось скаже, що ми запізнилися або інвестували замало, але для FSIL це збалансований крок між обережністю та вірою в потенціал біткоїна», — додав Кіффер.
У Європі криптоактиви також є у володінні Фінляндії, Грузії та Великої Британії, однак здебільшого вони дісталися державам після конфіскацій. Люксембург став першим, хто зробив це свідомо як інвестицію.
Поділитися новиною
Також за темою
Перший у єврозоні: Люксембург офіційно інвестував у біткоїн
Альткоїни перегруповуються в умовах ринку — XYZVerse, BNB і Toncoin демонструють сильні показники зростання
BingX стає генеральним спонсором Ncrypto Awards 2025, сприяючи розвитку Web3 в Україні
Хакери з Північної Кореї вкрали понад $2 млрд у криптовалюті
У США вперше дозволили стейкінг у криптовалютних ETF
Біткоїн дорожчає на тлі шатдауну уряду США та зростання золота