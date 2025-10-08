0 800 307 555
У США вперше дозволили стейкінг у криптовалютних ETF

Криптовалюта
Компанія Grayscale Investments оголосила про запуск перших у США спотових біржових продуктів на криптовалюту з можливістю стейкінгу. Інструменти включають фонди Ethereum Trust ETF та Ethereum Mini Trust ETF, які тепер дозволяють інвесторам отримувати прибуток від стейкінгу «ефіру».
В управлінні американських спотових ETF, серед яких фонд компанії BlackRock, знаходиться 5,6% ($30,5 млрд) пропозиції Ethereum, згідно з Sosovalue на 6 жовтня. Досі ці монети не використовувалися для стейкінгу та не приносили додаткового доходу для інвесторів у біржові продукти на основі криптовалюти.
Це вважалося одним із стримувальних факторів для припливу капіталу в подібні ETF і не давало їм переваги в порівнянні з аналогічними фондами для біткоїну.
Grayscale управляє активами на суму близько $35 млрд і називає себе найбільшим у світі емітентом інвестиційних продуктів на базі криптовалют. Компанія працює з 2013 року і вважається одним із перших великих гравців на крипторинці. Запущені на початку 2024 року спотові ETF на базі біткоїна стали одним із ключових факторів зростання його курсу.
На розгляді Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC) знаходяться десятки заявок на запуск аналогічних фондів та для інших криптоактивів з підтримкою стейкінгу.
Регулятор довгий час виступав проти цієї опції і позитивне рішення для фондів від Grayscale створює прецедент.
Також функція стейкінгу стала доступною у фонді Grayscale Solana Trust (GSOL) на базі Solana. Це не ETF як такий і його акції не торгуються на великих біржах, але після схвалення регуляторів з таких же фондів компанії з’явилися її ETF, що діють, на біткоїн і Ethereum.
У компанії повідомили, що стейкінг здійснюватиметься пасивно для інвесторів, без участі в управлінні вузлами, через інституційних партнерів компанії та мережу валідаторів.
За матеріалами:
Мінфін.com.ua
