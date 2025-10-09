Хакери з Північної Кореї вкрали понад $2 млрд у криптовалюті Сьогодні 22:08 — Криптовалюта

Хакери, які працюють на уряд Північної Кореї, цього року вкрали більш ніж $2 млрд у криптовалюті.

Про це пише TechCrunch з посиланням на аналітичну компанію Elliptic.

За даними компанії, це найбільший річний показник в історії. Оцінка базується на понад 30 хакерських атаках, здійснених у 2025 році.

Попередній рекорд був у 2022 році, коли Північна Корея вкрала $1,35 млрд. Загальна сума викраденої режимом криптовалюти з 2017 року становить щонайменше $6 млрд.

«Фактична цифра може бути навіть вищою. Приписування кіберкрадіжок Північній Кореї не є точною наукою», — йдеться в повідомленні.

Додають, основними цілями Північної Кореї все ще залишаються криптовалютні біржі, але хакери також починають атакувати «заможних осіб», які володіють великими обсягами криптовалюти.

«Більшість хакерських атак у 2025 році були здійснені за допомогою атак соціальної інженерії, коли хакери обманюють або маніпулюють людьми, щоб отримати доступ до криптовалюти. Це знаменує собою зміну порівняно з попередніми атаками, де в багатьох випадках технічні недоліки криптоінфраструктури використовувалися для крадіжки коштів», — пишуть у Elliptic.

ООН вважає, що режим Кім Чен Ина використовує викрадену криптовалюту для фінансування своєї програми ядерної зброї.

