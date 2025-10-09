Хакери з Північної Кореї вкрали понад $2 млрд у криптовалюті
Хакери, які працюють на уряд Північної Кореї, цього року вкрали більш ніж $2 млрд у криптовалюті.
Про це пише TechCrunch з посиланням на аналітичну компанію Elliptic.
За даними компанії, це найбільший річний показник в історії. Оцінка базується на понад 30 хакерських атаках, здійснених у 2025 році.
Попередній рекорд був у 2022 році, коли Північна Корея вкрала $1,35 млрд. Загальна сума викраденої режимом криптовалюти з 2017 року становить щонайменше $6 млрд.
«Фактична цифра може бути навіть вищою. Приписування кіберкрадіжок Північній Кореї не є точною наукою», — йдеться в повідомленні.
Додають, основними цілями Північної Кореї все ще залишаються криптовалютні біржі, але хакери також починають атакувати «заможних осіб», які володіють великими обсягами криптовалюти.
«Більшість хакерських атак у 2025 році були здійснені за допомогою атак соціальної інженерії, коли хакери обманюють або маніпулюють людьми, щоб отримати доступ до криптовалюти. Це знаменує собою зміну порівняно з попередніми атаками, де в багатьох випадках технічні недоліки криптоінфраструктури використовувалися для крадіжки коштів», — пишуть у Elliptic.
ООН вважає, що режим Кім Чен Ина використовує викрадену криптовалюту для фінансування своєї програми ядерної зброї.
Поділитися новиною
Також за темою
Хакери з Північної Кореї вкрали понад $2 млрд у криптовалюті
У США вперше дозволили стейкінг у криптовалютних ETF
Біткоїн дорожчає на тлі шатдауну уряду США та зростання золота
Дохід від крипти вже оподатковується: що змінить новий закон
USDT фактично замінив болівар у Венесуелі: як це працює
Популярні криптовалюти серед українців