НБУ змінює порядок міжбанківських платежів у гривні
З 1 квітня 2026 року Нацбанк зобов’яже банки повідомляти користувачам про статус міжбанківських платежів.
Про це повідомила пресслужба НБУ.
Як йдеться у повідомленні, регулятор оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні у гривні через Систему електронних платежів (СЕП).
Що зміниться
Учасники СЕП будуть зобов’язані з 1 квітня 2026 року інформувати користувачів (у передбачений у договорі спосіб), зокрема:
- учасник СЕП, який відправляє кошти, повинен інформувати платника про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її універсальний унікальний ідентифікатор (англійською мовою Unique End-To-End Transaction Reference, UETR);
- учасник СЕП, який отримує кошти, — інформувати отримувача коштів про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її UETR;
- учасник СЕП, який відправляє кошти, — інформувати платника про відхилення платіжної операції іншим учасником СЕП або центром оброблення СЕП (із зазначенням причини) та про її UETR.
Навіщо це
У Нацбанку зазначають, що ці новації підвищать прозорість платіжних операцій та дадуть змогу відстежувати етапи їхнього виконання.
Нагадаємо, у рамках впровадження технології Open Banking Національний банк України з 1 жовтня 2025 року впровадив низку вимог, які мають зробити кожен переказ максимально прозорим та зрозумілим для всіх учасників процесу. Детальніше про наймасштабніше оновлення правил карткових переказів — читайте у статті за посиланням.
