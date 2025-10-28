НБУ змінює порядок міжбанківських платежів у гривні Сьогодні 12:03 — Фінтех і Картки

НБУ змінює порядок міжбанківських платежів у гривні

З 1 квітня 2026 року Нацбанк зобов’яже банки повідомляти користувачам про статус міжбанківських платежів.

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Як йдеться у повідомленні, регулятор оновив порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні у гривні через Систему електронних платежів (СЕП).

Що зміниться

Учасники СЕП будуть зобов’язані з 1 квітня 2026 року інформувати користувачів (у передбачений у договорі спосіб), зокрема:

учасник СЕП, який відправляє кошти, повинен інформувати платника про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її універсальний унікальний ідентифікатор (англійською мовою Unique End-To-End Transaction Reference, UETR);

(англійською мовою Unique End-To-End Transaction Reference, UETR); учасник СЕП, який отримує кошти, — інформувати отримувача коштів про те, що платіжну операцію виконано засобами СЕП, та про її UETR;

учасник СЕП, який відправляє кошти, — інформувати платника про відхилення платіжної операції іншим учасником СЕП або центром оброблення СЕП (із зазначенням причини) та про її UETR.

Навіщо це

У Нацбанку зазначають, що ці новації підвищать прозорість платіжних операцій та дадуть змогу відстежувати етапи їхнього виконання.

Нагадаємо, у рамках впровадження технології Open Banking Національний банк України з 1 жовтня 2025 року впровадив низку вимог, які мають зробити кожен переказ максимально прозорим та зрозумілим для всіх учасників процесу. Детальніше про наймасштабніше оновлення правил карткових переказів — читайте у статті за посиланням

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.