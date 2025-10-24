JPMorgan дозволить використовувати біткоїн та Ethereum як заставу для кредитів — ЗМІ Сьогодні 22:23 — Криптовалюта

Інституційні клієнти банку JPMorgan Chase зможуть використовувати запаси біткоїна та Ethereum як заставу для отримання кредитів.



Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на обізнані джерела.

За їхніми словами, програма запуститься до кінця 2025 року та працюватиме на глобальному рівні. При цьому закладені цифрові активи будуть зберігатися у стороннього кастодіана, назва якого поки не розголошується.

У Bloomberg зазначили, що JPMorgan вже приймає криптовалютні ETF як заставу — нова програма логічно продовжує цю політику. Банк не дав офіційного коментаря щодо запуску нового сервісу.

За словами журналістів, Для JPMorgan це важливий крок як символічно, так і практично. Вони додали, що генеральний директор банку Джеймі Даймон раніше називав біткоїн «піарним шахрайством», а тепер розглядає криптовалюту як повноцінний актив.

Втім, JPMorgan — не єдиний великий гравець, що розширює присутність у криптосегменті: Morgan Stanley готується надати доступ до криптовалют користувачам платформи E*Trade, а Fidelity, State Street і BNY Mellon уже пропонують послуги зберігання цифрових активів, йдеться в заяві.

