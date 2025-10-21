0 800 307 555
Як переказати гроші за кордон через криптовалюту: інструкція

Криптовалюта дедалі частіше використовується для фінансових операцій, зокрема, для переказів за кордон. Перевага цього способу у високих лімітах чи їхньої відсутності.
Про це сказано в статті Finance.ua «Перекази, криптовалюта чи готівка: варіанти допомоги родичам за кордоном».

Як здійснити переказ

Процес переказу коштів у крипті виглядає так:
  1. В особистому кабінеті на біржі потрібно вибрати функцію купівлі криптовалюти. Якщо переказ здійснюється з банківської картки, то обрати розділ «P2P-трейдинг».
  2. Вибрати цифровий актив (наприклад, USDT), валюту оплати та спосіб розрахунку.
  3. Знайти продавця та придбати у нього потрібну суму криптовалюти.
  4. Після надходження коштів на баланс вивести їх на рахунок одержувача на біржі або скористатися криптообмінником.
Якщо відправник і одержувач користуються однією криптобіржею, операція пройде швидше й без комісій. У разі переказу між різними платформами може знадобитися сплата невеликої комісії за купівлю або виведення крипти.
Переказувати кошти краще у стейблкоїнах (наприклад, USDT чи USDC). Вони більш стабільні, що мінімізує ризик зниження курсу під час переказу.

Що варто врахувати

Головний недолік переказів через біржі, то це неможливість скасувати транзакцію. Якщо неправильно ввести адресу отримувача чи суму, виправити помилку вже не вийде. Тому перед підтвердженням операції важливо уважно перевірити всі дані.
Нагадаємо, в Україні цифрові активи не заборонені, проте правила користування досі не врегульовані на офіційному рівні. Виправити це може Закон «Про віртуальні активи», який легалізує крипту. Попри прийняття 2022 poку, він досі не набув чинності. Щоб цей закон запрацював, треба внести зміни у Податковий кодекс щодо оподаткування та регулювання крипторинку.
Найпопулярнішими цифровими валютами 2025 року є Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Near Protocol (NEAR) та TON. Ці дані наводить централізована криптовалютна біржа Weex, послугами якої користується понад 300 тисяч українців.
За матеріалами:
Finance.ua
