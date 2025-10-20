WhiteBIT додала на біржу 10 нових активів Сьогодні 17:12 — Криптовалюта

WhiteBIT додала на біржу 10 нових активів

Європейська криптобіржа WhiteBIT представила 10 нових активів, що охоплюють сфери штучного інтелекту, DeFi, масштабованості блокчейнів і навіть мем-економіки. Розповідаємо детальніше про кожен із нових активів на біржі.

Mira (MIRA)

На біржі з: 26.09.25

Проєкт розв’язує ключову проблему сучасності, створюючи мережу, яка дозволяє колективно перевіряти висновки штучного інтелекту, щоб запобігти помилкам. Системі Mira вдалося знизити кількість помилок ШІ для складних завдань більш ніж на 90%.

Plasma (XPL)

На біржі з: 26.09.25

Пари: XPL/USDT, XPL/PERP

Plasma — це інфраструктурний проєкт, спрямований на надання засобів для створення масштабованих децентралізованих застосунків (dApps). Мережа, спеціально створена для стейблкоїнів, пропонувала на старті можливість переказувати USDT без комісії (zero-fee).

Avantis (AVNT)

На біржі з: 23.09.25

Пари: AVNT/USDT, AVNT/PERP

Avantis — фінансовий протокол, який розробляє рішення для DeFi, з акцентом на інноваційні фінансові інструменти. Проєкт орієнтований на інтеграцію традиційних фінансових структур з децентралізованими технологіями, пропонуючи користувачам доступ до нових моделей управління капіталом. Дозволяє трейдерам торгувати реальними активами, як-от золото, індекси чи іноземна валюта (FX), з кредитним плечем до 500x.

World Liberty Financial (WLFI)

На біржі з: 01.09.25

Пари: WLFI/USDT, WELF/PERP

World Liberty Financial — проєкт, який позиціює себе як фінансово-токенізована платформа з глобальним охопленням. Компанія World Liberty, створена за участю синів президента та самого Трампа як «почесного співзасновника», позиціонує WLFI як не просто спекулятивну криптовалюту, а як «токен управління» нової цифрової економіки. Відомо, що сім’я президента США Дональда Трампа заробила понад $5 млрд після запуску токена.

Linea (LINEA)

На біржі з: 10.09.25

Пари: LINEA/USDT, LINEA/PERP

Linea — це рішення для масштабування Ethereum (L2), розроблене компанією ConsenSys, яка стоїть за найпопулярнішим криптогаманцем MetaMask. Технологія Linea дозволяє розробникам переносити наявні додатки з Ethereum із мінімальними зусиллями.

OpenLedger (OPEN)

На біржі з: 11.09.25

Пари: OPEN/USDT, OPEN/PERP

OpenLedger — проєкт/фундація, орієнтована на побудову відкритої інфраструктури для створення фінансових і блокчейн-рішень з акцентом на децентралізацію. Проєкт прагне забезпечити інструменти для створення нових застосунків, управління активами та взаємодію між учасниками екосистеми.

Boundless (ZKC)

На біржі з: 17.09.25

Пари: ZKC/USDT

Boundless — мережа з відкритою інфраструктурою, також згадується у зв’язку з OpenLedger і має спільні ідейні точки. Їхня мета — створення меж (boundaries)-вільної мережі, де учасники можуть взаємодіяти без обмежень, використовуючи блокчейн. ZKC розв’язує проблему безпеки та масштабованості для будь-якого блокчейну за допомогою технології Zero-Knowledge (ZK).

Kaspa (KAS)

На біржі з: 11.09.25

Пари: KAS/USDT, KAS/PERP

Kaspa — мережа з fair-launch (без пре-майну, без передпродажу), повністю керована спільнотою. Мета Kaspa — стати глобальним секвенсером для традиційних фінансів та децентралізованих ринків, застосовуючи протокол BlockDAG (GHOSTDAG). Kaspa позиціює себе як найшвидша мережа Proof-of-Work (PoW), що прагне досягти швидкості до 100 блоків на секунду.

Simon’s Cat (CAT)

На біржі з: 24.09.25

Пари: CAT/USDT

Simon’s Cat — мем-токен, натхненний популярним анімаційним персонажем — кремезним білим котом, який постійно будує плани, щоб отримати їжу від свого господаря. Популярний британський анімаційний серіал і цикл книг, створений Саймоном Тофілдом, має більш ніж 1,6 мільярда переглядів на YouTube та 25 мільйонів підписників у соціальних мережах.

XION (XION)

На біржі з: 03.09.25

Пари: XION/USDT

XION — це блокчейн-платформа нового покоління, орієнтована на безпечну взаємодію користувачів і простоту використання Web3-рішень. XION позиціює себе як платформа, створена для масового впровадження, мета якої — приховати складність Web3.

