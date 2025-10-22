ПРОМО XYZVerse наближається до фінансування в 22 млн $, в якому бере участь ліга Counter-Strike 2 на суму 5,5 млн $ Сьогодні 17:21 — Криптовалюта

XYZVerse, проект мем-монет, що розширюється в сфері конкурентних ігор, планує запустити першу лігу Counter-Strike 2 (CS2) на базі блокчейну з призовим фондом у розмірі 5,5 мільйонів доларів, що складається з токенів $XYZ та готівки.

Компанія прагне зібрати 22 мільйони доларів у рамках передпродажу токенів і вже залучила понад 15 мільйонів доларів від інвесторів.

Ініціатива спрямована на об’єднання інфраструктури блокчейну з одним із найпопулярніших у світі кіберспортивних титулів, пропонуючи повну прозорість результатів матчів, голосування та розподілу призів у ланцюжку.

Встановлена кіберспортивна база Counter-Strike 2

Цей крок позиціонує XYZVerse в екосистемі, яка вже має величезну глобальну аудиторію. Розроблена Valve, Counter-Strike 2 приваблює приблизно 1,4 мільйона гравців щодня, а такі великі події, як PGL Major Copenhagen і BLAST Premier, мають призові фонди в розмірі декількох мільйонів доларів. Власний маркетплейс Valve, що базується на ігрових скінах і контенті спільноти, за роки існування приніс мільярди доходів.

Криптоспонсори та біржі вже інтегровані в професійний кіберспорт. Додавання елементів, властивих блокчейну, таких як перевірені винагороди та голосування спільноти, може змінити спосіб взаємодії вболівальників з турнірами та командами.

Структура ліги XYZVerse CS2

XYZVerse описує лігу як гібридне змагання, що поєднує ігрових інфлюенсерів, засновників проектів та членів спільноти. Кожна з десяти команд буде складатися з п’яти гравців — трьох інфлюенсерів, одного засновника проекту та одного учасника спільноти, обраного за допомогою лотереї або системи пропусків.

Фанати можуть придбати пропуски за ціною близько 100 USDT, що дасть їм можливість голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати ексклюзивні відеоповтори та збирати цифрові сувеніри. За даними компанії, всі дані про матчі та транзакції будуть виконуватися за допомогою смарт-контрактів, створюючи перевірений ланцюжок записів про змагання.

Наслідки для власників $XYZ

Для XYZVerse ліга служить демонстрацією того, як її токен може функціонувати як операційний рівень платформи кіберспорту. Токен $XYZ забезпечує участь фанатів, стейкінг та розподіл винагород, а власники отримують:

Доступ до турнірів та заходів спільноти

Право на винагороди за стейкінг та айрдропи

Право голосу щодо карт та рішень ліги

Ранній доступ до NFT та майбутніх інтеграцій

Команда виділила 10 відсотків від загального обсягу токенів — приблизно 10 мільярдів $XYZ — для заохочень спільноти, що є одним з найбільших пулів айрдропів у секторі.

Прогрес передпродажу та прогноз ринку

Передпродаж, який наразі перебуває на 18-му етапі з 28, завершено на 98 відсотків, а ціна токена становить 0,00715 долара. На наступному етапі ціна підвищиться до 0,009295 долара, а потім планується лістинг за ціною 0,10 долара. Аналіз передбачає такі сценарії після лістингу:

Базовий сценарій: $XYZ стабілізується на рівні 0,12−0,15 долара, що становить 20−50-відсотковий приріст у міру зростання ліквідності.

Оптимістичний сценарій: сильна популярність кіберспорту піднімає ціни до 0,20−0,25 долара, що становить 180−250-відсоткове зростання.

Бичачий сценарій: великі спонсори піднімають ціну токена до 0,30−0,35 долара, що означає 250−350-відсоткове зростання.

Ці прогнози залежать від продовження динаміки передпродажу та успішної реалізації дорожньої карти ліги до її запланованого запуску в 2026 році.

Прийняття ринком та ширша перспектива

Оголошення про створення ліги привернуло увагу крипто- та ігрових спільнот, а онлайн-форуми та Telegram-канали описують її як «перший у своєму роді» кросовер між кіберспортом та блокчейном.

XYZVerse, що починався як концепція мем-монети , перетворюється на розважальну екосистему на блокчейні, що поєднує перевірені винагороди, управління спільнотою та безпосередню участь фанатів. Якщо проект приверне хоча б частину з 1,4 мільйона щоденних гравців Counter-Strike, аналітики вважають, що він може стати одним із перших токенів, що пов’язує участь у масштабних кіберспортивних змаганнях із правом власності на основі блокчейну.

