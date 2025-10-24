ПРОМО Jupiter співпрацює з Kalshi для запуску ринків на блокчейні Solana, а XYZVerse збирає 15 млн $ з призовим фондом 5,5 млн $ Сьогодні 15:45 — Криптовалюта

У сфері цифрових активів відбуваються великі зміни. Важливий запуск приносить ринки прогнозів безпосередньо на Solana. В інших новинах великий раунд фінансування готує грунт для нового турніру з великими винагородами. Ці події можуть сигналізувати про нові тенденції та конкуренцію. Деталі про ці партнерства та фінансування будуть опубліковані найближчим часом.

Solana (SOL)

Solana (SOL) коливалася цього тижня , знизившись на 2,89%. За останній місяць втрати поглибилися до близько 14,5%, знищивши весняні прибутки. Однак, якщо подивитися на загальну картину, то за 6 місяців токен все ще зріс майже на 25%, демонструючи стійку тенденцію до зростання.

Зараз SOL торгується в діапазоні від 171 до 208 доларів і застряг між 10-денним і 100-денним середніми значеннями близько 186−188 доларів. Індикатори імпульсу показують неоднозначні результати: показник сили близько 66 вказує на помірне зростання, а показник швидкості вище 95 свідчить про перекупленість. Індикатор тренду знаходиться трохи вище нульової лінії, що вказує на те, що покупці все ще переважають продавців. Найближча верхня межа становить 228 доларів; її пробиття може відкрити шлях до 265 доларів. З іншого боку, нижня межа в 154 долари пом’якшувала кожне падіння з квітня, а більш глибокий бар’єр знаходиться на рівні 117 доларів.

Якщо бики відвоюють 208 доларів і проб’ють 228 доларів, можливий стрибок приблизно на 25% до 265 доларів. Такий рух перетворить місячне падіння на нове зростання. Нездатність утримати 171 долар загрожує падінням до 154 доларів, що становить близько 10%. Пробиття цього рівня відправить ціну до 117 доларів, що означає падіння на 30% від поточного рівня. З огляду на неоднозначні сигнали, але незмінний довгостроковий імпульс, шанси на відновлення трохи перевищують, як тільки мине короткострокове охолодження.

Токени XYZ швидко розпродаються після оголошення про запуск криптовалютної ліги CS2

Ажіотаж навколо XYZVerse досягає нових висот. Після оголошення про запуск криптовалютної ліги Counter-Strike 2 (CS2) з призовим фондом 5,5 мільйона доларів, попередній продаж токенів $XYZ проекту швидко набирає обертів — зараз зібрано понад 15 мільйонів доларів із запланованих 22 мільйонів.

З 18 етапів із 24 вже завершено 98%, попит перевищує очікування, оскільки інвестори поспішають забезпечити собі розподіл, перш ніж ціни знову піднімуться. Наступний етап підніме ціну з 0,00715 до 0,009295 долара, поступово наближаючись до запланованої ціни лістингу в 0,10 долара.

Е-спорт зустрічається з блокчейном

Майбутня CS2 League стане першим в історії крипто-еспортом — сміливим експериментом, що поєднує прозорість блокчейну з конкурентними іграми. Десять команд будуть боротися за перемогу, але революційним цей турнір робить те, як у нього інтегровані вболівальники та власники токенів.

За допомогою 100 USDT-пасів глядачі можуть голосувати за карти, прогнозувати результати матчів, переглядати ексклюзивні VOD та заробляти цифрові колекційні предмети — все це відстежується та перевіряється в ланцюжку. Кожна дія стає частиною прозорого, незмінного запису змагань.

Вплив на $XYZ

Ця новина спричиняє помітне зростання активності в ланцюжку та довіри інвесторів.

Вибуховий приріст популярності: прогнозується понад 1 мільйон переглядів на Twitch, YouTube та інших платформах.

на Twitch, YouTube та інших платформах. Розширення екосистеми: тисячі нових геймерів, творців та інвесторів приєднуються до спільноти XYZVerse.

Користь у дії: ліга представляє нові випадки використання $XYZ, від пропусків до управління та винагород.

Сталий ріст: сезон 1 — це лише початок, майбутні турніри вже заплановані.

Зв’язок між токеном і лігою є прямим — кожен матч, кожне голосування, кожна роздача призів проходить через блокчейн, що працює на $XYZ.

Прискорення передпродажу та показники токена

Оскільки передпродаж вступає у фінальну стадію, інвестори усвідомлюють потенційний приріст. З початкової ціни $0,0001 до поточної $0,00715, $XYZ вже продемонстрував експоненціальне зростання на ранній стадії — і може ще запропонувати близько 1300% приросту до лістингу, якщо динаміка збережеться.

Етап $XYZ Ціна Початковий $0.0001 Поточний $0.00715 Наступний $0.009295 Оголошення $0.10

Швидкість продажів відображає зростаючу довіру до XYZVerse. Він створює токенізовану розважальну екосистему, що об’єднує криптоінвесторів, геймерів і творців на одній прозорій платформі.

За межами ажіотажу: побудова стійкої екосистеми

Довгострокова візія XYZVerse полягає в перетворенні простору мем-монет на щось інтерактивне, цікаве та кероване спільнотою.

Власники $XYZ отримують реальні переваги:

Ранній доступ до кіберспортивних подій та турнірів

Винагороди за стейкінг та щедрі айрдропи

Знижки на пропуски

Права управління для впливу на майбутні розробки

Щоб винагородити учасників, команда виділила 10% від загального обсягу (близько 10 мільярдів токенів) для айрдропів спільноти — це одне з найбільших виділень в галузі.

Успіх попереднього продажу XYZVerse показує, що ринок готовий до нового виду криптопроекту — такого, що поєднує розваги, корисність і прозорість.

З огляду на те, що CS2 League привертає увагу всього світу, а передпродаж наближається до завершення, XYZVerse стає серйозним конкурентом як у секторі мемів, так і в ігровій галузі.

Висновок

Прогнози на основі ланцюжка блоків підсилюють динаміку SOL. Вони хороші, але перший мем-коін для всіх видів спорту XYZVerse (XYZ) об’єднує шанувальників спорту і розраховує на прибутки масштабу PEPE, коли в 2025 році почнеться бум.

