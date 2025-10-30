93% українського малого бізнесу приймають безготівкову оплату — дослідження Сьогодні 15:04 — Фінтех і Картки

93% українського малого бізнесу приймають безготівкову оплату — дослідження

Попри повномасштабну війну, український малий і середній бізнес демонструє тенденції до зростання та розширення діяльності.

Про це свідчать результати щорічного дослідження Mastercard SME Index 2025, у якому компанія Mastercard аналізує стан і потреби підприємців, а також перспективи їхнього розвитку.

Масштабування та грантова підтримка

Підприємці продовжують шукати можливості для розвитку. 67% опитаних планують масштабування бізнесу. Найпоширеніші кроки:

відкриття нових точок або збільшення виробництва — 44%;

активніше використання цифрових каналів продажів — 40%;

розширення товарних лінійок — 35%.

Грантові програми також користуються попитом: 41% підприємців брали участь у грантових конкурсах за останній рік — це на 14 в.п. більше, ніж торік.

Як показує дослідження, одним із ключових драйверів зростання став експорт. 38% українських МСБ уже продають товари чи послуги за кордон (+22 в.п. порівняно з минулим роком). Ще 24% планують вийти на зовнішні ринки.

Найпопулярніші напрямки продажів — Польща, Австрія, Болгарія та США.

Розрахунки без готівки стали стандартом

Безготівкові розрахунки переважають у роботі малого бізнесу:

93% підприємців приймають безготівкові платежі;

23% почали робити це вже під час повномасштабної війни.

Серед способів приймання оплати:

реквізити — 45%;

смартфон як POS — 35%;

онлайн-оплати — 34%;

класичні POS-термінали — 27%.

Для 72% бізнесів безготівкові платежі становлять понад половину доходу.

Штучний інтелект і цифрові сервіси

Цифрові інструменти активно інтегруються в операційні процеси:

85% бізнесів використовують цифрові канали продажів і комунікацій;

40% мають присутність у соцмережах;

32% працюють через власний сайт;

29% — на маркетплейсах.

Використання ШІ зросло удвічі: 42% підприємців вже застосовують інструменти штучного інтелекту. Ще 31% планують почати найближчим часом.

Найпоширеніші напрями застосування ШІ:

комунікація з клієнтами — 48%;

переклад текстів — 34%;

робота з маркетингом та SMM — 32%;

створення контенту — від 13% до 26% залежно від формату;

персоналізація пропозицій — 36%.

