93% українського малого бізнесу приймають безготівкову оплату — дослідження
Попри повномасштабну війну, український малий і середній бізнес демонструє тенденції до зростання та розширення діяльності.
Про це свідчать результати щорічного дослідження Mastercard SME Index 2025, у якому компанія Mastercard аналізує стан і потреби підприємців, а також перспективи їхнього розвитку.
Масштабування та грантова підтримка
Підприємці продовжують шукати можливості для розвитку. 67% опитаних планують масштабування бізнесу. Найпоширеніші кроки:
- відкриття нових точок або збільшення виробництва — 44%;
- активніше використання цифрових каналів продажів — 40%;
- розширення товарних лінійок — 35%.
Грантові програми також користуються попитом: 41% підприємців брали участь у грантових конкурсах за останній рік — це на 14 в.п. більше, ніж торік.
Як показує дослідження, одним із ключових драйверів зростання став експорт. 38% українських МСБ уже продають товари чи послуги за кордон (+22 в.п. порівняно з минулим роком). Ще 24% планують вийти на зовнішні ринки.
Найпопулярніші напрямки продажів — Польща, Австрія, Болгарія та США.
Розрахунки без готівки стали стандартом
Безготівкові розрахунки переважають у роботі малого бізнесу:
- 93% підприємців приймають безготівкові платежі;
- 23% почали робити це вже під час повномасштабної війни.
Серед способів приймання оплати:
- реквізити — 45%;
- смартфон як POS — 35%;
- онлайн-оплати — 34%;
- класичні POS-термінали — 27%.
Для 72% бізнесів безготівкові платежі становлять понад половину доходу.
Штучний інтелект і цифрові сервіси
Цифрові інструменти активно інтегруються в операційні процеси:
- 85% бізнесів використовують цифрові канали продажів і комунікацій;
- 40% мають присутність у соцмережах;
- 32% працюють через власний сайт;
- 29% — на маркетплейсах.
Використання ШІ зросло удвічі: 42% підприємців вже застосовують інструменти штучного інтелекту. Ще 31% планують почати найближчим часом.
Найпоширеніші напрями застосування ШІ:
- комунікація з клієнтами — 48%;
- переклад текстів — 34%;
- робота з маркетингом та SMM — 32%;
- створення контенту — від 13% до 26% залежно від формату;
- персоналізація пропозицій — 36%.
