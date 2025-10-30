0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

93% українського малого бізнесу приймають безготівкову оплату — дослідження

Фінтех і Картки
26
93% українського малого бізнесу приймають безготівкову оплату — дослідження
93% українського малого бізнесу приймають безготівкову оплату — дослідження
Попри повномасштабну війну, український малий і середній бізнес демонструє тенденції до зростання та розширення діяльності.
Про це свідчать результати щорічного дослідження Mastercard SME Index 2025, у якому компанія Mastercard аналізує стан і потреби підприємців, а також перспективи їхнього розвитку.

Масштабування та грантова підтримка

Підприємці продовжують шукати можливості для розвитку. 67% опитаних планують масштабування бізнесу. Найпоширеніші кроки:
  • відкриття нових точок або збільшення виробництва — 44%;
  • активніше використання цифрових каналів продажів — 40%;
  • розширення товарних лінійок — 35%.
93% українського малого бізнесу приймають безготівкову оплату — дослідження
Грантові програми також користуються попитом: 41% підприємців брали участь у грантових конкурсах за останній рік — це на 14 в.п. більше, ніж торік.
Як показує дослідження, одним із ключових драйверів зростання став експорт. 38% українських МСБ уже продають товари чи послуги за кордон (+22 в.п. порівняно з минулим роком). Ще 24% планують вийти на зовнішні ринки.
Найпопулярніші напрямки продажів — Польща, Австрія, Болгарія та США.

Розрахунки без готівки стали стандартом

Безготівкові розрахунки переважають у роботі малого бізнесу:
  • 93% підприємців приймають безготівкові платежі;
  • 23% почали робити це вже під час повномасштабної війни.
Серед способів приймання оплати:
  • реквізити — 45%;
  • смартфон як POS — 35%;
  • онлайн-оплати — 34%;
  • класичні POS-термінали — 27%.
Для 72% бізнесів безготівкові платежі становлять понад половину доходу.
93% українського малого бізнесу приймають безготівкову оплату — дослідження

Штучний інтелект і цифрові сервіси

Цифрові інструменти активно інтегруються в операційні процеси:
  • 85% бізнесів використовують цифрові канали продажів і комунікацій;
  • 40% мають присутність у соцмережах;
  • 32% працюють через власний сайт;
  • 29% — на маркетплейсах.
Читайте також
Використання ШІ зросло удвічі: 42% підприємців вже застосовують інструменти штучного інтелекту. Ще 31% планують почати найближчим часом.
Найпоширеніші напрями застосування ШІ:
  • комунікація з клієнтами — 48%;
  • переклад текстів — 34%;
  • робота з маркетингом та SMM — 32%;
  • створення контенту — від 13% до 26% залежно від формату;
  • персоналізація пропозицій — 36%.
Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
ФОПБізнесФінтех
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems