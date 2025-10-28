Бізнес в Україні збільшує доходи, але платить менше податків — нардеп Сьогодні 09:13 — Казна та Політика

У січні-серпні 2025 року в низці галузей економіки спостерігається суперечлива ситуація. Компанії збільшують обсяги постачання та доходи, але при цьому зменшують нарахування податків.

Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.

Зростання бізнесу, але менші податки

«Тобто бізнес показує зростання, а до бюджету надходить менше. І це не поодинокі випадки — таких галузей десятки», — зазначив нардеп.

Він наголосив, що щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства.

«Для якісного податкового контролю має працювати аналітика, вона повинна першою ловити аномалії в показниках. Якщо обсяги постачання зростають, а нарахування податків падають, це має одразу викликати питання. На рівні аналітики даних, а не після того, як „зникли“ сотні мільйонів гривень», — додав Гетманцев.

Приклади з галузей

Виробництво пива (КВЕД 11.05):

обсяг постачання зріс на 2,86 млрд грн (+8,3%);

сума до сплати ПДВ зменшилась на 47,1 млн грн (−2,8%);

податок на прибуток: дохід +9,8%, а сплата −4,8%.

Виробництво тари з пластмас (КВЕД 22.22):

постачання +2,9% (+569 млн грн):

сума до сплати ПДВ — мінус 106 млн грн (−24,8%);

податок на прибуток: дохід +5,2%, а сплата −16,8%.

Питання до контролю

Гетманцев зазначив, що можливі економічні причини для таких розбіжностей мають бути з’ясовані.

Це питання не лише до податкових органів і якості їхньої роботи, а й до бізнесу. Адже під час війни мінімізація сплати податків означає скорочення фінансування оборони, інфраструктури, зарплат і державних послуг.

