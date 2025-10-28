Бізнес в Україні збільшує доходи, але платить менше податків — нардеп
У січні-серпні 2025 року в низці галузей економіки спостерігається суперечлива ситуація. Компанії збільшують обсяги постачання та доходи, але при цьому зменшують нарахування податків.
Про це повідомив народний депутат, голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев у Telegram.
Зростання бізнесу, але менші податки
«Тобто бізнес показує зростання, а до бюджету надходить менше. І це не поодинокі випадки — таких галузей десятки», — зазначив нардеп.
Він наголосив, що щоб побачити проблему, не треба виходити з перевірками на підприємства.
«Для якісного податкового контролю має працювати аналітика, вона повинна першою ловити аномалії в показниках. Якщо обсяги постачання зростають, а нарахування податків падають, це має одразу викликати питання. На рівні аналітики даних, а не після того, як „зникли“ сотні мільйонів гривень», — додав Гетманцев.
Приклади з галузей
Виробництво пива (КВЕД 11.05):
- обсяг постачання зріс на 2,86 млрд грн (+8,3%);
- сума до сплати ПДВ зменшилась на 47,1 млн грн (−2,8%);
- податок на прибуток: дохід +9,8%, а сплата −4,8%.
Виробництво тари з пластмас (КВЕД 22.22):
- постачання +2,9% (+569 млн грн):
- сума до сплати ПДВ — мінус 106 млн грн (−24,8%);
- податок на прибуток: дохід +5,2%, а сплата −16,8%.
Питання до контролю
Гетманцев зазначив, що можливі економічні причини для таких розбіжностей мають бути з’ясовані.
Це питання не лише до податкових органів і якості їхньої роботи, а й до бізнесу. Адже під час війни мінімізація сплати податків означає скорочення фінансування оборони, інфраструктури, зарплат і державних послуг.
Нагадаємо, раніше Finance.ua з посиланням на Опендатабот писав, що за січень-вересень іноземці відкрили в Україні 1 648 ФОПів, що на 10% менше, ніж у той самий період 2024 року. Попри зменшення активності, чистий приріст склав 490 підприємців, адже 1 158 нерезидентів припинили діяльність. Загалом іноземці становлять лише 0,7% нових підприємців України.
Додамо, що у у звіті НБУ «Ділові очікування підприємств України» було сказано, що більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців. Респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 55,7%. Детальніше ми писали про це тут.
