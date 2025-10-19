Скільки іноземців відкрили бізнес в Україні цього року (інфографіка) Сьогодні 10:12

Скільки іноземців відкрили бізнес в Україні цього року (інфографіка)

За січень-вересень іноземці відкрили в Україні 1 648 ФОПів, що на 10% менше, ніж у той самий період 2024 року. Попри зменшення активності, чистий приріст склав 490 підприємців, адже 1 158 нерезидентів припинили діяльність. Загалом іноземці становлять лише 0,7% нових підприємців України.

Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.

«Загалом понад 213 тисяч підприємців закрилися в Україні за цей період, тож частка іноземців складає лише 0,5%», — йдеться у дослідженні.

За даними аналітиків, медіанний час роботи підприємців-нерезидентів становить 3,1 року, тоді як серед українців — 2,5 року.

Рекордсменкою стала росіянка, чий ФОП проіснував 30 років і закрився на початку 2025 року.

Хто найчастіше відкриває бізнес в Україні

В іноземців більше справ розпочинають чоловіки: 69% проти 31% підприємиць.

Найактивнішими іноземними підприємцями є громадяни Азербайджану (229 фопів, 14%), росії (222, 14%) та Узбекистану (160, 10%).

Також значну частку займають підприємці з Молдови (125) та Вірменії (95).

Найчастіше підприємницьку діяльність в Україні припиняють громадяни:

рф — 241 фоп (21%)

Азербайджану — 157 (14%)

Молдови — 102 (9%)

Узбекистану — 91 (8%)

Білорусі — 69 (6%).

Які сфери обирають іноземці

Майже кожен третій бізнес, зареєстрований іноземцями, працює у сфері торгівлі.

Далі йдуть громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%).

Найбільше закриттів припадає на ті ж сфери: роздрібна торгівля (37%), комп’ютерне програмування (10%) та громадське харчування (9%).

Де найчастіше відкривають бізнеси

Кожен третій іноземець реєструє ФОП у Києві (544). Наслідують Одеська (300), Київська (138), Харківська (104) та Львівська (83) області.

Найменше підприємців-нерезидентів (від 2 до 17) у таких областях:

Волинській;

Чернігівській;

Сумській;

Донецькій;

Херсонській.

Раніше Finance.ua писав , більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців.

Респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 55,7%.

Також ми згадували , що станом на 1 жовтня 2025 р. в Україні зареєстровано 1548,2 тис. ФОПів (1540,5 тис. на 1 липня 2025 р).

Найпоширеніша організаційно-правова форма — товариство з обмеженою відповідальністю: 830 тис.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.