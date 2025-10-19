Скільки іноземців відкрили бізнес в Україні цього року (інфографіка)
За січень-вересень іноземці відкрили в Україні 1 648 ФОПів, що на 10% менше, ніж у той самий період 2024 року. Попри зменшення активності, чистий приріст склав 490 підприємців, адже 1 158 нерезидентів припинили діяльність. Загалом іноземці становлять лише 0,7% нових підприємців України.
Про це повідомляє «Опендатабот», посилаючись на дані Єдиного державного реєстру.
«Загалом понад 213 тисяч підприємців закрилися в Україні за цей період, тож частка іноземців складає лише 0,5%», — йдеться у дослідженні.
За даними аналітиків, медіанний час роботи підприємців-нерезидентів становить 3,1 року, тоді як серед українців — 2,5 року.
Рекордсменкою стала росіянка, чий ФОП проіснував 30 років і закрився на початку 2025 року.
Хто найчастіше відкриває бізнес в Україні
В іноземців більше справ розпочинають чоловіки: 69% проти 31% підприємиць.
Найактивнішими іноземними підприємцями є громадяни Азербайджану (229 фопів, 14%), росії (222, 14%) та Узбекистану (160, 10%).
Також значну частку займають підприємці з Молдови (125) та Вірменії (95).
Найчастіше підприємницьку діяльність в Україні припиняють громадяни:
- рф — 241 фоп (21%)
- Азербайджану — 157 (14%)
- Молдови — 102 (9%)
- Узбекистану — 91 (8%)
- Білорусі — 69 (6%).
Які сфери обирають іноземці
Майже кожен третій бізнес, зареєстрований іноземцями, працює у сфері торгівлі.
Далі йдуть громадське харчування (14%), оптова торгівля (9%), комп’ютерне програмування (6%) та надання інформаційних послуг (4%).
Найбільше закриттів припадає на ті ж сфери: роздрібна торгівля (37%), комп’ютерне програмування (10%) та громадське харчування (9%).
Де найчастіше відкривають бізнеси
Кожен третій іноземець реєструє ФОП у Києві (544). Наслідують Одеська (300), Київська (138), Харківська (104) та Львівська (83) області.
Найменше підприємців-нерезидентів (від 2 до 17) у таких областях:
- Волинській;
- Чернігівській;
- Сумській;
- Донецькій;
- Херсонській.
Раніше Finance.ua писав, більшість керівників українських підприємств прогнозують зростання зарплат у найближчі 12 місяців.
Респонденти очікують більш високі темпи зростання майбутніх витрат на оплату праці одного найманого працівника. Баланс відповідей становить 55,7%.
Також ми згадували, що станом на 1 жовтня 2025 р. в Україні зареєстровано 1548,2 тис. ФОПів (1540,5 тис. на 1 липня 2025 р).
Найпоширеніша організаційно-правова форма — товариство з обмеженою відповідальністю: 830 тис.
