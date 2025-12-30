0 800 307 555
День фінансів: відтермінування введення платіжних терміналів, стрес-тестування банків, ціни на квартири

23
У вівторок, 30 грудня, ми розбирались, які компанії у світі та в Україні стали лідерами за показниками прибутків (чи доходів) у 2025 році. Про це читайте в нашій статті:
Світові та українські компанії-лідери 2025 року
У 2025 році Україна залучила $52,4 млрд зовнішнього фінансування
Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони. Найбільші донори — дивіться тут.
Результати оцінки стійкості банків
Цього року НБУ повернувся до довоєнної практики стрес-тестування із використанням двох макроекономічних сценаріїв — базового та несприятливого. Стрес-тестувалася 21 фінустанова, на які загалом припадає понад 90% активів банківської системи.
Чи планують роботодавці підвищувати зарплати в 2026 році
Менш як 1% опитаних буде скорочувати зарплати. Ще 9% залишить їх на тому ж рівні, що були у 2025 році. Натомість 29% респондентів мають стратегію підвищення доходів співробітників.
Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року
Четвертий квартал 2025 року приніс помітне пожвавлення малого підприємництва в Україні. За квартал зафіксовано чистий приріст нових фізичних осіб підприємців (ФОП): реєстрацій більше, ніж припинень.
Де найбільше зросли ціни на квартири в 2025 році
В 2025 році найбільшу кількість новобудов здали у Київській (67), Львівській (48) областях, а також у Києві (20). Так, протягом 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 226 нових будинків на 423 секції загалом.
Дія. Освіта запускає ШІ-менторку
Національна платформа Дія. Освіта розпочинає інтеграцію інструментів на основі штучного інтелекту, розроблених із використанням мовної моделі Gemini у співпраці з Google.org.
В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв
Пенсійний фонд повідомляє про нових шахраїів. Які просять інформацію про необхідність поінформувати про свій вік, щоб отримати надбавку до пенсії — фейк.
За матеріалами:
Finance.ua
