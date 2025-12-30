День фінансів: відтермінування введення платіжних терміналів, стрес-тестування банків, ціни на квартири Сьогодні 17:33

У вівторок, 30 грудня, ми розбирались, які компанії у світі та в Україні стали лідерами за показниками прибутків (чи доходів) у 2025 році. Про це читайте в нашій статті:

У 2025 році Україна залучила $52,4 млрд зовнішнього фінансування

Міжнародна підтримка дозволила в повному обсязі забезпечити видатки соціально-гуманітарного напряму. У той самий час всі внутрішні фінансові ресурси були спрямовані на сектор безпеки й оборони. Найбільші донори — дивіться тут

Результати оцінки стійкості банків

21 фінустанова, на які загалом припадає понад 90% активів банківської системи. Цього року НБУ повернувся до довоєнної практики стрес-тестування із використанням двох макроекономічних сценаріїв — базового та несприятливого. Стрес-тестувалася на які загалом припадає понад 90% активів банківської системи.

Чи планують роботодавці підвищувати зарплати в 2026 році

Менш як 1% опитаних буде скорочувати зарплати . Ще 9% залишить їх на тому ж рівні, що були у 2025 році. Натомість 29% респондентів мають стратегію підвищення доходів співробітників.

Зростання ФОП у 4 кв. 2025 року

Четвертий квартал 2025 року приніс помітне пожвавлення малого підприємництва в Україні. За квартал зафіксовано чистий приріст нових фізичних осіб підприємців (ФОП): реєстрацій більше, ніж припинень.

Де найбільше зросли ціни на квартири в 2025 році

В 2025 роц і найбільшу кількість новобудов здали у Київській (67), Львівській (48) областях, а також у Києві (20). Так, протягом 2025 року в Україні ввели в експлуатацію 226 нових будинків на 423 секції загалом.

Дія. Освіта запускає ШІ-менторку

Національна платформа Дія. Освіта розпочинає інтеграцію інструментів на основі штучного і нтелекту, розроблених із використанням мовної моделі Gemini у співпраці з Google.org.

В Пенсійному фонді попередили про нових шахраїв

Пенсійний фонд повідомляє про нових шахраїів. Які просять інформацію про необхідність поінформувати про свій вік, щоб отримати надбавку до пенсії — фейк.

