В рф скасували публічні декларації доходів чиновників

путін підписав закон, який із 2026 року скасовує щорічне публічне декларування доходів чиновників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.

Повідомляється, що замість відкритої звітності для російських чиновників запроваджується «постійний антикорупційний контроль». Він буде закритим і повністю керованим державою. На практиці це означає демонтаж навіть формальної прозорості, пояснюють у Центрі. Регулярні декларації були єдиним інструментом, який дозволяв суспільству фіксувати збагачення еліт. Але зараз така публічність стала для Кремля політично небезпечною.

«Скасування відкритих декларацій — це спосіб захистити „гаманці режиму“ від уваги суспільства. Водночас про ослаблення контролю над елітами не йдеться — він просто стане вибірковим», — ідеться у дописі ЦПД. Таким чином, стверджують аналітики, Кремль остаточно відмовляється від гри у «відкритість».

«В умовах затяжної війни режим робить ставку на закриту угоду з елітами: держава захищає їхні статки від публічності в обмін на лояльність і участь у фінансуванні війни», — роблять висновок у Центрі.

