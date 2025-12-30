В рф скасували публічні декларації доходів чиновників
путін підписав закон, який із 2026 року скасовує щорічне публічне декларування доходів чиновників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації (ЦПД) при РНБО.
Повідомляється, що замість відкритої звітності для російських чиновників запроваджується «постійний антикорупційний контроль». Він буде закритим і повністю керованим державою. На практиці це означає демонтаж навіть формальної прозорості, пояснюють у Центрі. Регулярні декларації були єдиним інструментом, який дозволяв суспільству фіксувати збагачення еліт. Але зараз така публічність стала для Кремля політично небезпечною.
«Скасування відкритих декларацій — це спосіб захистити „гаманці режиму“ від уваги суспільства. Водночас про ослаблення контролю над елітами не йдеться — він просто стане вибірковим», — ідеться у дописі ЦПД. Таким чином, стверджують аналітики, Кремль остаточно відмовляється від гри у «відкритість».
«В умовах затяжної війни режим робить ставку на закриту угоду з елітами: держава захищає їхні статки від публічності в обмін на лояльність і участь у фінансуванні війни», — роблять висновок у Центрі.
Поділитися новиною
Також за темою
ТОП-10 речей, що не можна дарувати на Новий рік
В рф скасували публічні декларації доходів чиновників
ТОП-7 місць у світі, які будуть «найгарячішими» для туристів у 2026 році (фото)
Який найпопулярніший автовиробник у світі
Що чекає на український авторинок у 2026 році: електроавто, ГБО, пальне
«Укралізниця» показала вагони, що допоможуть під час блекаутів