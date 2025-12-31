В Україні скорочується попит на живі ялинки Сьогодні 13:16

В Україні скорочується попит на живі ялинки

Український ринок новорічних ялинок продовжує скорочуватися — і за кількістю дерев, і за попитом. Так, 991 тисячу ялинок цьогоріч Держлісагенство запланувало для реалізації, що на 8% менше, ніж торік.

Про це йдеться у дослідженні «Опендатабот».

Падіння попиту на живі ялинки

Аналітики зауважують, попит на живі новорічні дерева падає ще швидше, аніж пропозиція — лише 39,9 тисячі ялинок продали в Україні станом на середину грудня 2025 року. Це на 11% менше, ніж за аналогічний період минулого року.

Для порівняння, за весь попередній сезон лісгоспи реалізували 153,7 тисячі дерев — це на 38% менше, ніж у сезоні 2023−2024, і майже на чверть менше, ніж у 2022−2023 роках.

Де виростили найбільше ялинок для продажу

Найбільші обсяги святкових дерев для реалізації цього сезону зосереджені у двох регіонах: Вінниччина — 187 тисяч ялинок, або 19% від загальної кількості та Житомирщина — 142 тисячі, або 14%.

Водночас саме Житомирська область залишається лідером за площею земель під вирощування хвойних — 640 гектарів. Це майже чверть від загальноукраїнської площі. За чотири роки вона скоротилася тут на 9%, але навіть на цій території росте близько 1,9 мільйона дерев.

2753,5 гектара складає загальна площа, де в Україні вирощують хвойні для новорічних свят. Це на 6% менше, ніж торік, і на 35% менше, ніж у 2021 році.

У деяких регіонах скорочення виглядає особливо драматично: так, на Івано-Франківщині площі зменшилися з 9,6 гектарів у 2021 році до лише 1,7 гектара у 2025-му.

Разом із землями зменшується й кількість самих дерев. Якщо у 2021 році в Україні налічувалося майже 12,4 мільйона хвойних, то нині — близько 7,8 мільйона.

Зменшення незаконних вирубок

На тлі зменшення легального ринку різко скоротилася і кількість незаконних вирубок. Лише 34 випадки незаконної заготівлі новорічних дерев зафіксовано станом на початок грудня 2025 року. Третину від загальної кількості виявили на Харківщині — 10 випадків. Загалом, у минулому сезоні таких порушень було 328.

