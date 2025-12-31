Чи повинен працівник при прийнятті на роботу надати військовий квиток
Підприємства, установи та організації зобов’язані перевіряти наявність військово-облікових документів при прийнятті на роботу або навчання.
Про це розповіли в Управлінні інспекційної діяльності в Житомирській області.
Які документи потрібно пред’явити
Зазначається, що військовозобов’язаний має показати військовий квиток або тимчасове посвідчення, а призовники — посвідчення про приписку до призовної дільниці.
Прийняти їх на роботу на підприємствах без проблем зможуть тільки після того, як претендентів на вакансії буде взято на військовий облік у територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки, а тих, хто перебуває на обліку в Службі безпеки України або Службі зовнішньої розвідки, — після взяття на облік там.
Особливості для жінок
Жінки, які мають медичну або фармацевтичну спеціальність, також є військовозобов’язаними і повинні подати військово-обліковий документ, навіть якщо влаштовуються на посаду, не пов’язану з медициною або фармацевтикою.
Ці вимоги встановлено постановою Кабміну № 921, і в разі порушення порядку взяття на військовий облік роботодавці можуть отримати штраф.
