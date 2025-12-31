✨З прийдешніми святами: звернення редакції до читачів Finance.ua Сьогодні 12:00

Друзі! Ось і минає ще один рік. На жаль, це ще один рік який Україна проводить у війні з серйозним, кровожерливим та цинічним ворогом. Державою, яка звикла до безкарних дій, деструкцій, вбивств, маніпуляцій та пропаганди.

Рік дійсно був непростий. Однак, попри усі обставини, політичні та економічні виклики, зміни в наявності або відсутності «карт» — Україна витримала! Витримала завдяки таким людям як ви — сталевим, допитливим, справжнім. Тим, хто має віру в серці та водночас вміє мислити критично.

Знаємо, що саме таких людей дуже багато серед читачів Finance.ua . Тому перед новим роком хочемо подякувати вам, що у 2025 були разом з нашим порталом. Дякуємо за кожен ваш перегляд, коментар, звернення. Саме ви робите наш портал живим простором ідей, цифр та сенсів!

Хоч рік і не був простим, та він змушував нас разом з вами шукати нові шляхи, дивитися ширше, знаходити кращі дороги — ми щиро вдячні, що ви пройшли це все з нами пліч опліч.

Попереду новий рік — нові виклики, але і нові можливості! Нехай 2026 рік додасть вам чітких орієнтирів, фінансової впевненості, зважених ідей та надійних інсайтів. Бажаємо, щоб усі цифри сходилися, а гарні прогнози справджувалися.

Залишайтеся з нами й у 2026 році. Ми подбаємо, щоб у вас для успіху була вся необхідна інформація!

