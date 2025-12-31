0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

✨З прийдешніми святами: звернення редакції до читачів Finance.ua

15
✨З прийдешніми святами: звернення редакції до читачів Finance.ua
✨З прийдешніми святами: звернення редакції до читачів Finance.ua
Друзі! Ось і минає ще один рік. На жаль, це ще один рік який Україна проводить у війні з серйозним, кровожерливим та цинічним ворогом. Державою, яка звикла до безкарних дій, деструкцій, вбивств, маніпуляцій та пропаганди.
Рік дійсно був непростий. Однак, попри усі обставини, політичні та економічні виклики, зміни в наявності або відсутності «карт» — Україна витримала! Витримала завдяки таким людям як ви — сталевим, допитливим, справжнім. Тим, хто має віру в серці та водночас вміє мислити критично.
Знаємо, що саме таких людей дуже багато серед читачів Finance.ua. Тому перед новим роком хочемо подякувати вам, що у 2025 були разом з нашим порталом. Дякуємо за кожен ваш перегляд, коментар, звернення. Саме ви робите наш портал живим простором ідей, цифр та сенсів!
Хоч рік і не був простим, та він змушував нас разом з вами шукати нові шляхи, дивитися ширше, знаходити кращі дороги — ми щиро вдячні, що ви пройшли це все з нами пліч опліч.
Попереду новий рік — нові виклики, але і нові можливості! Нехай 2026 рік додасть вам чітких орієнтирів, фінансової впевненості, зважених ідей та надійних інсайтів. Бажаємо, щоб усі цифри сходилися, а гарні прогнози справджувалися.
Залишайтеся з нами й у 2026 році. Ми подбаємо, щоб у вас для успіху була вся необхідна інформація!
Розраховуйте на Finance.ua.
За матеріалами:
Finance.ua
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Також за темою
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
0 800 307 555дзвінки безкоштовні
multi app
Про насРедакціяРедакційна політикаПолітика ШІЕкспертиРекламаСпецпроєктиПравила користуванняКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2025 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн–Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» – незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками “Р”, “Партнерська”, “Промо”, “Акція”, “Думка”, “Спецпроєкт”, “Партнерський проєкт” – це реклама, в розумінні Закону України “Про рекламу”. За зміст реклами відповідальність несе рекламодавець. Інформація на даній сторінці не є рекламою банківських послуг. Верифіковану банком інформацію про продукти та послуги можна подивитися на офіційному сайті відповідного банку. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems