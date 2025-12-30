НБУ оприлюднив результати оцінки стійкості в розрізі банків Сьогодні 12:00 — Фондовий ринок

НБУ оприлюднив результати оцінки стійкості в розрізі банків

НБУ оприлюднив результати оцінки стійкості банків у розрізі банківських установ.

Про це йдеться в даних, що розміщені на сторінці « Банківський нагляд. Оцінка стійкості банків ».

Цього року НБУ повернувся до довоєнної практики стрес-тестування із використанням двох макроекономічних сценаріїв — базового та несприятливого. Стрес-тестувалася 21 фінустанова, на які загалом припадає понад 90% активів банківської системи.

«Результати AQR практично не потребували коригування оцінок пруденційних резервів. Відповідно не було підстав і для здійснення екстраполяції результатів першого етапу. Суттєві недоліки в оцінці виявлено лише в одного невеликого банку, який пізніше було визнано неплатоспроможним» , — йдеться в повідомленні.

Підходи до стрес-тестування банків оприлюднено в травні 2025 року.

За результатами стрес-тестування у 2025 році

Загальний обсяг капіталу банків зростав за обох сценаріїв, тоді як у 2021 році капітал системи в цілому знижувався в несприятливому сценарії. Порівняно з результатами оцінки стійкості до повномасштабного вторгнення знизилася кількість банків, для яких встановлено підвищені вимоги до достатності капіталу.

Кредит Дніпро, Таскомбанк, ВСТ банк, А-банк, банк Львів та Правекс. За базовим макроекономічним сценарієм підвищений рівень достатності капіталу було встановлено лише для 6 фінустанов, які сукупно мають 5% активів сектору:

Укрексімбанк та Сенс Банк та приватний МТБ Банк. За несприятливим сценарієм підвищений необхідний рівень нормативів достатності капіталу було встановлено для дев’яти банків із сукупною часткою 18% активів сектору. Окрім шести названих фінустанов це державні

Цього року 12 банків пройшли стрес-тестування без встановлення необхідних рівнів достатності капіталу: державні Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк, фінустанови з іноземним капіталом Райффайзен банк, Укрсиббанк, Креді Агріколь банк, ОТП банк, Прокредитбанк, Кредобанк , а також приватні ПУМБ, Універсал банк та Південний.

Усі банки, для яких встановлено потребу в капіталі, вже виконують погоджені із Національним банком програми реструктуризації.

Ці програми переважно містять заходи, які зменшують вразливість банків до ризиків та відповідно дають змогу знизити необхідні нормативи достатності капіталу. Вони не передбачали докапіталізації власниками, проте містили плани наростити капітал за рахунок прибутків.

За результатами виконання програм реструктуризації фінустанови мають досягнути необхідних рівнів достатності капіталу, визначених за базовим сценарієм, до кінця цього року, а за несприятливим — до жовтня 2026 року.

Нагадаємо, раніше писали , НБУ радить банкам, які порушують вимоги до регулятивного капіталу, привести діяльність у відповідність, мати план дій та підвищувати операційну ефективність, а за відсутності дієвої бізнес-моделі регулятор застосовуватиме заходи впливу.

«Банку достатньо мати план дій, підвищувати операційну ефективність і мінімізувати негативний вплив своєї діяльності на капітал. Якщо це неможливо, то, найімовірніше, у нього немає дієвої бізнес-моделі», — сказав перший заступник голови НБУ Сергій Ніколайчук.

Він додав, що НБУ загалом не вбачає необхідності в докапіталізації державних банків, і зобов’язання щодо неї не передбачені чинними домовленостями з Міжнародним валютним фондом (МВФ).

Оцінка стійкості передбачає оцінку якості активів (asset quality review — AQR) для всіх банків, екстраполяцію результатів AQR в разі виявлення великої кількості помилок в оцінці пруденційних резервів за кредитами, а для найбільших банків ще й стрес-тестування.

