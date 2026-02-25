0 800 307 555
Apple почне випускати Mac Mini в Техасі

Apple Inc. перенесе частину виробництва комп’ютерів Mac Mini з Азії на територію США, сказав головний операційний директор компанії Сабіх Хан в інтерв’ю The Wall Street Journal.
За його словами, складання розпочнеться на заводі Foxconn неподалік від Х’юстона в штаті Техас. Foxconn вже збирає тут сервери, які використовуються для підтримки роботи ШІ-технологій. На Mini припадає менше 5% світового виторгу від продажу комп’ютерів Mac, за даними Consumer Intelligence Research Partners.
Минулого року Apple пообіцяла інвестувати $600 млрд протягом чотирьох років у повернення виробничих потужностей до Сполучених Штатів.
Акції Apple на попередніх торгах у вівторок дорожчають на 0,3%. З початку року капіталізація компанії знизилася на 2,1%, до $3,91 трлн.
Раніше писали, що Apple готує суттєве оновлення сервісу Podcasts. Відомо, що через фірмовий застосунок можна буде дивитись та завантажувати відео.
За даними експертів, оновлення Apple Podcasts за функціоналом наближає сервіс до конкурентів Spotify, YouTube і Netflix.
«Двадцять років тому Apple додала подкасти до iTunes, а понад десять років тому ми представили спеціальний застосунок Podcasts», — заявив старший віце-президент Apple з питань сервісів Едді К’ю.
Payment systems