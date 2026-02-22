Apple запускає конкурента YouTube та Spotify Сьогодні 22:15 — Технології&Авто

Компанія Apple запускає конкурента YouTube та Spotify

Apple готує суттєве оновлення сервісу Podcasts. Відомо, що через фірмовий застосунок можна буде дивитись та завантажувати відео.



Про це повідомляє CNBC.

За даними експертів, оновлення Apple Podcasts за функціоналом наближає сервіс до конкурентів Spotify, YouTube і Netflix.

«Двадцять років тому Apple додала подкасти до iTunes, а понад десять років тому ми представили спеціальний застосунок Podcasts», — про це заявив старший віце-президент Apple з питань сервісів Едді К’ю.

За його словами, у оновленому застосунку Apple Podcasts користувачі зможуть перемикатися між переглядом і прослуховуванням епізодів з однієї стрічки.

Вони також можуть використовувати режим «картинка в картинці» та завантажувати відеоепізоди для перегляду офлайн.

Новий формат також вводить динамічну вставку відеореклами. При цьому у Apple заявили, що не стягуватимуть плату з авторів контенту, або провайдерів за розповсюдження відеоподкастів.

