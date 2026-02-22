Apple запускає конкурента YouTube та Spotify
Apple готує суттєве оновлення сервісу Podcasts. Відомо, що через фірмовий застосунок можна буде дивитись та завантажувати відео.
Про це повідомляє CNBC.
Читайте також
За даними експертів, оновлення Apple Podcasts за функціоналом наближає сервіс до конкурентів Spotify, YouTube і Netflix.
«Двадцять років тому Apple додала подкасти до iTunes, а понад десять років тому ми представили спеціальний застосунок Podcasts», — про це заявив старший віце-президент Apple з питань сервісів Едді К’ю.
За його словами, у оновленому застосунку Apple Podcasts користувачі зможуть перемикатися між переглядом і прослуховуванням епізодів з однієї стрічки.
Вони також можуть використовувати режим «картинка в картинці» та завантажувати відеоепізоди для перегляду офлайн.
Новий формат також вводить динамічну вставку відеореклами. При цьому у Apple заявили, що не стягуватимуть плату з авторів контенту, або провайдерів за розповсюдження відеоподкастів.
Поділитися новиною
Також за темою
Apple запускає конкурента YouTube та Spotify
Найпопулярніші китайські авто серед українців: нові та вживані
Citroen Berlingo 2026 року отримав дизель та оновлені ціни
Як обрати автомобіль для холодної погоди
На Mac з’явилась функція обмеження заряду і компактна панель Safari
Ціна відповідає якості: механік назвав 6 найкращих електромобілів (фото)