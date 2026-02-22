Škoda інтегрувала ігри, відео та Spotify в електромобілі Сьогодні 02:26 — Технології&Авто

Власники електричних Škoda тепер матимуть можливість грати в ігри в авто, Фото: Škoda

Škoda розширила можливості цифрових розваг у своїх електромобілях, інтегрувавши нові додатки безпосередньо в інформаційно-розважальну систему. Власники моделей Enyaq та Elroq із програмним забезпеченням ME4 або новішим тепер мають доступ до ігор, відеоконтенту та стримінгової музики без підключення зовнішніх пристроїв. Нові функції доступні для автомобілів, випущених з кінця 2024 року, і охоплюють три ключові напрямки цифрового контенту — аудіо, відео та інтерактивні розваги.

Про це повідомили у компанії.

Автомобіль як ігрова консоль

Найпомітнішим нововведенням стала інтеграція платформи AirConsole, яка фактично перетворює електромобіль на ігрову систему.

Додаток дозволяє запускати ігри безпосередньо на центральному дисплеї, використовуючи смартфони пасажирів як контролери.

Після запуску гри система автоматично пропонує підключити телефон, а керування відбувається через мобільний браузер.

Залежно від гри можна підключити кілька смартфонів одночасно, що відкриває можливість багатокористувацького режиму.

Автомобіль як ігрова консоль, Фото: Škoda

На момент запуску доступно близько 15 ігор різних жанрів — від головоломок до перегонів і спортивних змагань.

Для автомобілів Škoda також ексклюзивно пропонується класична гра Tetris. Ігрові функції працюють лише тоді, коли автомобіль припаркований, і призначені для проведення часу під час очікування.

Використання великого центрального дисплея та штатної аудіосистеми створює ефект, близький до домашніх ігрових консолей.

Spotify без смартфона

З січня 2026 року електромобілі Škoda з відповідним програмним забезпеченням отримали повноцінну інтеграцію Spotify.

Підключення до облікового запису відбувається через QR-код, після чого користувачі можуть слухати музику та подкасти безпосередньо через інтерфейс автомобіля.

Škoda інтегрувала Spotify в електромобілі, Фото: Škoda

Для потокового відтворення використовується вбудоване інтернет-з'єднання автомобіля, що усуває потребу у використанні мобільного трафіку смартфона. Система також підтримує офлайн-прослуховування.

Відеоконтент на центральному дисплеї

Ще одним доповненням став додаток Škoda Play, який відкриває доступ до відеоконтенту різних постачальників. Через нього користувачі можуть переглядати матеріали від BBC, CNN, Euronews, Red Bull TV, NASA та інших платформ, а також фірмові відеоканали бренду.

Відеоконтент на центральному дисплеї, Фото: Škoda

Як і у випадку з музичним сервісом, додаток використовує вбудоване з’єднання автомобіля та не потребує окремого облікового запису.

Розваги для всіх пасажирів

Інтеграція нових сервісів підкреслює тенденцію перетворення електромобіля на цифровий простір для відпочинку під час зупинок.

Багатокористувацькі ігри, потокове аудіо та відео роблять Enyaq і Elroq не лише засобом пересування, а й повноцінним мультимедійним центром для всієї родини.

