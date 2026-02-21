Ринок нових легковиків в Україні: які авто обирають населення та бізнес Сьогодні 19:08 — Технології&Авто

Toyota RAV4 - найпопулярніший новий легковик серед приватних осіб

Минулого місяця український автопарк поповнився більш ніж 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Більшість січневих продажів припала на приватний сектор — 66%, тоді як 34% машин придбали юридичні особи.

Про це повідомили в «Укравтопромі».

За даними аналітиків, якщо порівнювати з січнем минулого року, попит зріс в обох сегментах.

У приватному секторі продажі збільшилися на 20%, а серед корпоративних клієнтів — на 19%.

Найпопулярнішими серед приватних покупців стали:

Toyota RAV4 — 268 авто;

Hyundai Tucson — 159 авто;

BYD Leopard 3 — 155 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 146 авто;



Mazda CX-5 — 126 авто.

У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:

Renault Duster — 319 авто;

Peugeot Landtrek — 73 авто;

Toyota Land Cruiser Prado — 72 авто;

Skoda Octavia — 69 авто;

Toyota RAV4 — 66 авто.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.