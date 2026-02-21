Ринок нових легковиків в Україні: які авто обирають населення та бізнес
Минулого місяця український автопарк поповнився більш ніж 5,1 тис. нових легкових автомобілів. Більшість січневих продажів припала на приватний сектор — 66%, тоді як 34% машин придбали юридичні особи.
Про це повідомили в «Укравтопромі».
За даними аналітиків, якщо порівнювати з січнем минулого року, попит зріс в обох сегментах.
У приватному секторі продажі збільшилися на 20%, а серед корпоративних клієнтів — на 19%.
Найпопулярнішими серед приватних покупців стали:
- Toyota RAV4 — 268 авто;
- Hyundai Tucson — 159 авто;
- BYD Leopard 3 — 155 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 146 авто;
- Mazda CX-5 — 126 авто.
У юридичних осіб найбільшим попитом користувались:
- Renault Duster — 319 авто;
- Peugeot Landtrek — 73 авто;
- Toyota Land Cruiser Prado — 72 авто;
- Skoda Octavia — 69 авто;
- Toyota RAV4 — 66 авто.
