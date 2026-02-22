Гонка озброєнь у сфері ШІ провокує бум кредитних деривативів серед технологічних гігантів Сьогодні 01:16 — Технології&Авто

Штучний інтелект, Фото: freepik

Інвестори на ринку облігацій дедалі більше занепокоєні тим, що найбільші світові технологічні компанії продовжуватимуть накопичувати борги для фінансування розробки надпотужного штучного інтелекту. Цей страх стимулює стрімке відродження ринку кредитних деривативів, де банки та фонди намагаються застрахуватися від ризику того, що Big Tech-корпорації стануть менш здатними обслуговувати свої багатомільярдні зобов’язання.

Bloomberg

Деталі

Кредитні дефолтні свопи (CDS) на облігації таких компаній, як Alphabet та Meta, ще рік тому майже не торгувалися через високу надійність цих емітентів, проте зараз вони стали одними з найактивніших контрактів на позабіржовому ринку США.

Дані Depository Trust & Clearing Corp. свідчать про те, що обсяг невиконаних контрактів на борг Alphabet уже сягнув близько 895 мільйонів доларів, а на борг Meta — 687 мільйонів доларів.

Інвестори побоюються, що за масштабами капітальних витрат «гіперскейлери» перетворюються на найбільш закредитовані структури світу, що змушує дилерів на Уолл-стріт котирувати ризики на суми від 20 до 50 мільйонів доларів для компаній, чиї облігації раніше вважалися безризиковими.

Грегорі Пітерс, співголовний інвестиційний директор PGIM Fixed Income, зазначає, що масштаб інвестицій у ШІ настільки гігантський, що це змушує ринок ставити питання про доцільність відкритого утримання таких боргів без страхування.

Оскільки витрати на розвиток технологій за прогнозами перевищать 3 трильйони доларів, банки-андеррайтери, які фінансують будівництво центрів обробки даних, дедалі частіше купують CDS для хеджування власних балансів, поки кредитні ризики не будуть розподілені між іншими гравцями.

Рекордні запозичення та тривожні сигнали

Попри зростаючі побоювання, технологічні гіганти наразі не мають проблем із залученням коштів: минулого тижня Alphabet успішно продала облігації на суму 32 мільярди доларів, включаючи 100-річні папери, на які попит у кілька разів перевищив пропозицію.

Проте аналітики Morgan Stanley очікують, що обсяг запозичень гіперскейлерів цього року підскочить до 400 мільярдів доларів порівняно зі 165 мільярдами у 2025 році. Сама Alphabet планує спрямувати на розвиток ШІ близько 185 мільярдів доларів лише за один поточний рік.

