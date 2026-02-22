0 800 307 555
Microsoft готує моделі ШІ, які замінять більшість офісних співробітників

Технології&Авто
51
Microsoft готується до автономності в ШІ
Microsoft прагне до «справжньої самодостатності» в галузі штучного інтелекту, створюючи власні моделі та скорочуючи залежність від OpenAI. Такі моделі дозволять замінити деяких співробітників.
Про це пише Financial Times.

Автоматизація «білих комірців»

«Робота білих комірців, коли ви сидите за комп’ютером, будь то юрист, бухгалтер, менеджер проектів або маркетолог — більшість цих завдань буде повністю автоматизовано за допомогою ШІ протягом наступних 12−18 місяців», — повідомив Financial Times керівник відділу штучного інтелекту компанії Microsoft Мустафа Сулейман.
Він додав, що протягом наступних двох-трьох років ці ШІ-агенти зможуть краще координувати свою роботу в рамках робочих процесів великих організацій.
ШІ-інструменти також зможуть вчитися і вдосконалюватися з часом, а їх дії будуть все більш автономними.
«Створення нової моделі буде схоже на створення подкасту або написання блогу. Буде можливо розробити ШІ, який відповідатиме вашим вимогам для кожної інституційної організації та людини на планеті», — заявив Сулейман.
За його словами, ще один напрямок діяльності Microsoft — застосування ШІ в охороні здоров’я з метою створення «медичного суперинтелекту», де штучний інтелект зможе допомогти у вирішенні проблем нестачі персоналу і тривалого очікування в лікарнях.
Минулого року компанія представила діагностичний інструмент на базі ШІ, який, за її твердженням, може перевершувати лікарів у виконанні деяких завдань.
Представник Microsoft зазначив, що мета компанії — створити «гуманістичний суперінтелект», тобто технології штучного інтелекту, які залишаються під контролем людини, у відповідь на зростаючу стурбованість тим, що конкуруючі лабораторії ШІ поспішають створити потужні технології, які не піддаються контролю з боку своїх творців.
За матеріалами:
УНІАН
ШІ
